Jihlava opět v pozici jasného favorita, hostí čtrnáctou Vlašim

„S fanoušky se chceme v roce 2019 rozloučit tříbodovým ziskem,“ velí Kučera. „A vytvořit si tak dobrou pozici před reprezentační pauzou a posledním utkáním podzimu ve Vítkovicích.“

Před týdnem se Jihlava vracela z Prostějova s bodem za remízu 1:1. „Utkání na Hané nedohrál Javůrek, ale ten by v pátek měl být připraven,“ hlásí Kučera. „Otazník však visí nad startem stopera Tijaniho, jenž byl v posledním kole vyloučen. Ovšem my se proti této červené kartě odvolali. Uvidíme, zda s námitkou uspějeme.“

Nejistý start je také u útočníka Stanislava Klobásy, kterého sužovaly svalové problémy. „Postupně se zapojuje do tréninku a my budeme jeho zařazení zvažovat,“ prozradil Kučera. „Věřím, že budeme moci vybírat z co největšího počtu hráčů, což nepochybně přispívá pozitivní konkurenci v týmu.“

Vysočina soupeře z Vlašimi v dosavadních osmi vzájemných utkáních sedmkrát porazila a ani jednou neprohrála. A také tentokrát je proti čtrnáctému celku soutěže v roli jasného favorita. Dokáže papírové předpoklady potvrdit?