Hulín kvůli nedostatku hráčů zrušil mužský tým. Je to podraz, zní z klubu

„Pro budoucnost týmu mužů bylo učiněno vše, co bylo možné. Bohužel v této situaci žádné jiné rozumné řešení již neexistovalo. Končí tedy éra nejen třetiligová, ale celá éra mužského týmu Spartaku,“ stojí v prohlášení na webových stránkách klubu, které podepsali předseda oddílu Josef Pěnčík a sekretář Jaromír Klepš.

Že Spartak spadne po devíti letech z Moravskoslezské ligy, bylo jasné dávno před koncem sezony. Už během jara přitom prosakovaly informace, že mužský tým zanikne. Před posledním domácím zápasem oznámilo vedení klubu, že celek bude pokračovat v divizi. Jenže těsně před losováním nové sezony tým odhlásilo.

„Vůči lidem, kteří klubu dávali všechno, je takový konec hodně krutý,“ pronesl nyní už bývalý trenér Hulína Jindřich Lehkoživ, který Spartak vedl posledních sedm sezon.

Na mysli měl především Josefa Pěnčíka. Šéf klubu zajistil finance na jeho chod, dohodl i kostru mužstva. Jenže samotní hráči pak Spartak potopili.

Dva dny před losovacím aktivem vzkázali bratři Vyskočilové, že v Hulíně končí. Vzápětí se ve Spartaku dozvěděli, že odchází také trio Pospíšil, Šrom, Ondřejka. V klubu přitom počítali, že kolem nich vytvoří nové mužstvo. Už beztak úzký kádr se prakticky přes noc rozpadl. Dohoda o hráčské výpomoci z Kroměříže byla rázem bezcenná.

„To, že na nějakou dobu končí mužský fotbal v Hulíně, je jedna věc. Hlavně mě bude strašně dlouho mrzet, co předvedli ti kluci. Je to od nich podraz,“ řekl trenér Lehkoživ v rozhovoru pro Týdeník Kroměřížska. „Spartak si pro další sezony ponechává všechna mládežnická družstva, z těchto pozic vedení klubu nehodlá a nebude ustupovat. Úvahy a vize o tom, jak to bude s mužským fotbalem v Hulíně dál, jsou však nyní velmi předčasné,“ končí se v prohlášení klubu.

Ve městě tak bude dál působit pouze mužský celek Admiry v 1. B třídě.

Spartak nahradil v divizní skupině E Brumov, který se do čtvrté nejvyšší soutěže vrátil po roční přestávce.