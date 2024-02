Dvě derby za sebou. Jak to pohárové může ovlivnit souboj o ligový titul?

V prvním ze tří očekávaných derby v jarní části sezony půjde o postup do semifinále domácího poháru.

Ve druhém v neděli na Letné o to, jestli se Slavií podaří snížit čtyřbodové manko v ligové tabulce. „Uděláme maximum a věříme, že to maximum nám pomůže k tomu, abychom v obou utkáních zvítězili,“ prohlásil slávistický asistent Zdeněk Houštecký.

„Těším se moc, i když pro nás trenéry a celý realizák je to hodně náročné, zápasy jdou rychle za sebou. Je to podobné jako v hokejovém play-off, kdy máte jednoho soupeře dvakrát rychle za sebou a vždy je to zajímavé,“ prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský, jemuž v úterý bylo osmačtyřicet.

Třetí jarní derby se odehraje v květnu v ligové nadstavbě a bude přímým soubojem o titul.

„Třeba se nám i Spartě povede postoupit v Evropské lize a pak se potkáme ještě dvakrát tam,“ přemítal Trpišovský s úsměvem.

Pět derby za jaro? Nebylo by toho už moc?

V domácím poháru se oba nejslavnější české kluby potkávají pravidelně už čtvrtý ročník za sebou a popáté z posledních šesti.

Loni ve finále na Letné se radovala Slavia (2:0), předloni ve čtvrtfinále v Edenu pro změnu Sparta (2:0) a pak už to dvakrát za sebou bylo 3:0 pro Slavii. V květnu 2021 v semifinále na Spartě, když dva góly dal současný sparťanský útočník Jan Kuchta. O dva roky dřív rovněž v semifinále, tentokrát v Edenu, se dvakrát v prvním poločase trefil Tomáš Souček.

„Loni po finále to bylo pro nás velmi smutné. Slavia zaslouženě vyhrála. Neřekl bych ale, že bychom nějak cíleně šli po odvetě. Podle mě ani není dobré nad tím takto přemýšlet, protože do zápasu musíte jít s čistou hlavou a hrát chytře. Pokud bychom mysleli jen na odplatu nebo něco podobného, sami bychom si zápas ztížili,“ řekl sparťanský asistent Lars Friis.

V současném ročníku se hrálo loni v září v Edenu. Spousta faulů a tvrdých střetů, červené karty pro kapitány Bořila s Krejčím, dva pokutové kopy a remíza 1:1.

„Něco si z něj vezmeme, ale týmy se změnily. Budeme čerpat hlavně z nových věcí,“ prohlásil Houštecký.

Ve středu na rozdíl od toho posledního musí mít derby vítěze. Když se nerozhodne v základní hrací době, následuje prodloužení, případně penaltový rozstřel.

„Zlepšuje se počasí, hřiště vypadá po dlouhé době fakt dobře, všechno hraje do karet fotbalu. Derby je svátek, teď nás čekají dvě za sebou,“ poznamenal Trpišovský.

Středeční pohárové derby může ovlivnit právě to nedělní ligové. Zdá se, že to druhé může být pro oba kluby důležitější. Přece jen vyhrát ligu je víc než triumf v poháru.

„Soustředíme se jen na to středeční derby, které se hraje na našem stadionu. To je pro nás velká výhoda, chceme se opřít o naše fanoušky. Věřím, že pak společně budeme oslavovat,“ řekl slávistický útočník Ivan Schranz.

„Středeční zápas je pro nás v tuto chvíli ten nejdůležitější, do Edenu pojedeme vyhrát. Momentálně děláme maximum pro to, abychom zvládli pohárové derby,“ ujistil sparťanský asistent Friis.

Sparta o víkendu v lize na Slovácku nasadila především náhradníky, byť složení sestavy bylo ovlivněné především čtvrteční odvetou Evropské ligy proti Galatasarayi i tím, že by Kuchta, Laci a Wiesner v případě žluté karty nemohli proti Slavii v lize nastoupit.

Z ohrožených naskočil jen Wiesner, který se jako jeden z mála napomínání vyhnul. Žlutou kartu od sudího Szikszaye dostalo sedm sparťanů, trenér Priske i šéf kondiční přípravy Clarup.

„Mezi zápasy v lize a v poháru moc rozdílů nevidím. Pořád je to derby, zápas s mnoha souboji, velkou intenzitou a odehrávající se ve velké rychlosti. Přesně to čekám od toho pohárového derby,“ řekl Friis.

Slavia měla před duelem s Pardubicemi ohroženého Wallema, jenž na jaře hraje ve výborné formě. „Neuvažovali jsme o tom, že by nehrál, protože tenhle zápas pro nás byl opravdu důležitý. Pár hráčů nám chybělo a my jsme chtěli mít co nejsilnější sestavu,“ podotkl kouč Trpišovský.

Do evropských poháru Slavia zatím nezasáhla, před čtrnácti dny uprostřed týdne měla ligovou dohrávku z podzimu ve Zlíně (1:1). To se změní od příštího týdne, kdy ji čeká úvodní zápas osmifinále Evropské ligy v Miláně.

Pro Spartu se nic nemění, ta jede v režimu víkend – čtvrtek od 10. února. A když bude hrát Slavia v Miláně, Sparta nastoupí v Evropské lize proti Liverpoolu.

„Nezbývá nám nic jiného než se soustředit vždy na další utkání. Nejde jen o dvě derby, následně nás čekají i střetnutí s Liverpoolem a mezitím další náročný duel v Plzni. Na soupisce máme hodně hráčů, z nichž vybíráme podle jejich stavu a dostupnosti. Bez rozdílu soupeře se ke každému zápasu musíme postavit tak, abychom byli co nejsilnější,“ poznamenal Friis.