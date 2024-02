Fotbalové jaro je tu. Sparta a Slavia se poperou o titul, ale koho sledovat?

Už je to tady. Právě startuje druhá část fotbalové ligy, která se téměř najisto promění v dlouhé dostihy mezi dvěma nejslavnějšími kluby. Sparta versus Slavia. Sparťané mají o pět bodů a jeden odehraný zápas víc. Slávisté mají nového majitele, který napumpoval desítky milionů korun do posil. Základní postavení tedy před víkendovým, 20. kolem známe. Proto jsme se zaměřili na to, co se teprve může stát. Vybrali jsme deset důležitých postav, které je třeba sledovat.