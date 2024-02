Hattrick. Kouzelné slovo, které neznamená jen tři góly jediného střelce

Poprvé si vybral prostor, kam by asi mohl spadnout oblouček z pravé strany, a nehlídaný hlavičkoval rovnou k zemi.

Podruhé upaloval za míčem, který se kroutil k brance. Jakmile ho s vervou doťukl, spadl a zašmodrchal se do sítě.

A potřetí? Šikovně usměrnil prudký přízemní centr zleva.

Ne, to rozhodně nebylo jen štěstí, ale taky umění, pohotovost, zkušenost a shoda šikovných příležitostí.

V nedělním utkání proti Pardubicím skóroval Chytil třikrát během sedmi minut a 52 vteřin, čímž se zapsal do sportovních dějin Česka. Překonal Horsta Siegla a je nejrychlejším střelcem fotbalového hattricku.

Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje ze svého gólu proti Pardubicím.

Pořád má ovšem daleko do zápisu v Guinnessově knize rekordů, kde u raketového hattricku stojí jméno Alex Torr. Tehdejší student sportovní vědy na univerzitě v Sheffieldu před jedenácti lety v amatérské anglické soutěži skóroval třikrát za 70 sekund. „Chápu, že nevěříte, ale vážně se to stalo,“ líčil rozhodčí Matt Tyer.

Jestliže u amatéra Torra můžete lehce polemizovat s tím, jestli časomíra při unikátním hattricku fungovala správně, při nedělním Chytilově koncertu nepochybujete. Lehce nahrbený útočník skočil do utkání na začátku druhého poločasu a od 66. minuty si otevřel vlastní střelnici.

Bum, bum, bum!

Kdybychom chtěli vykrást televizního komentátora Roberta Zárubu, můžeme zmínit jeho slavnou větu „Vítej, zlatý hattricku“, kterou v květnu 2001 zvěstoval, že čeští hokejisté triumfovali na mistrovství světa potřetí za sebou.

Hattrick je prostě kouzelné slovo, které se sportem přímo souvisí. Stačí vyhrát tři dostihové závody po sobě a váš kůň má hattrick.

Ve formuli 1 se hattrickem přezdívá počin, při kterém jeden fofrník vybojuje v kvalifikaci prémiovou pozici vpředu, při závodě zajede nejrychlejší kolo a ještě zvítězí. Sportovní encyklopedie uvádějí, že mistrem formulových hattricků je Michael Schumacher.

Chicagský hokejista Bill Mosienko. Jeho tři góly během 21 vteřin z roku 1952, to zní přímo magicky.

Co to anglické slovo vlastně znamená? Trick má významů víc. Nejbližší je pochopitelně trik jako takový, prostě důvtipný a překvapivý kousek, na který musíte poctivě natrénovat, aby se vám povedl. Hat je anglicky klobouk, nebo obecně řečeno pokrývka hlavy.

Jistě víte, že jakmile hokejista vstřelí hattrick, zpravidla na jeho počest létají na led čepice s logem jeho klubu. Pokud pomineme etymologii čili vědu o původu a vývoji slov, klidně si můžeme pohrát se souhrnným názorem, že hattrick značí pochvalu: „Klobouk dolů za tři kusy.“

Bill Mosienko, hokejista Chicaga, dokázal v březnu 1952 tři kusy za pouhých 21 vteřin. Záznam neexistuje, ale z matematického hlediska se to podařit samozřejmě mohlo. Hokej se hraje daleko rychleji, na menším hřišti, s méně hráči. Analytici zkusili porovnat, že na stejné úrovni jako hokejový hattrick z NHL stojí také padesát bodů v basketbalové NBA. Dvě nejlepší soutěže, dva úplně jiné sporty, dva unikátní výkony, jeden ekvivalent.

Například v nejrychlejší a nejživelnější fotbalové soutěži, anglické Premier League, drží rekord Sadio Mané za tři góly, které dělí necelé tři minuty. Už to se řadí k zázrakům.

Senegalský útočník Sadio Mané stihl dát v roce 2015 v dresu Southamptonu tři góly Aston Ville za dvě minuty a 56 sekund.

A teď uvažte, za jak kratičký čas docílil třígólový koncert Bill Mosienko, který zemřel před třiceti lety. Po utkání s New York Rangers pózoval se třemi puky v jedné dlani. Jeho autentická fotka se stále prodává na internetových aukcích.

A jak to všechno proběhlo očima stránky Nhl.com? V mohutné aréně sedělo trapných tři tisíce diváků, když kapitán Chicaga, přezdívaný Wee Willie, exceloval. Rodák z kanadského Winnipegu, syn ukrajinských emigrantů a jeden ze třinácti dětí kotelníka ze státních drah, zřejmě navždy přepsal hokejové dějiny. V posledním střetnutí zpackané sezony si počkal na závěrečnou třetinu. Po svém prvním gólu si přijel do sítě pro puk, aby ho měl jako suvenýr. Po další buly skóroval jako blesk. A to samé zopakoval ještě za chvíli. Zatímco Mosienko byl v laufu a rozhicovaný, bekům Rangers se tomu vůbec nechtělo věřit.

„Já si připadal, že mě někdo trefil lahví od piva. Vůbec jsem si neuvědomoval, co se stalo,“ vzpomínal Mosienko.

Ve sportovní literatuře si můžete přečíst drobnou zmínku, že Mosienko mohl za dalších pětačtyřicet sekund skórovat i počtvrté, nicméně fakt s nejrychlejším hattrickem zůstává.

Stejně jako tři trefy slávisty Chytila za necelých osm minut ve fotbalové lize.