Chrudimský trenér Veselý: Tak dobře jsme letos v defenzivě ještě nehráli

„Tento rok jsme ještě určitě tak dobře a organizovaně z hlediska defenzivy nehráli,“ poznamenal Veselý spokojeně. „Nevybavuju si, že by měl soupeř za celý zápas nějakou gólovou příležitost,“ pokračoval.

Brankář Chrudimi Mrázek skutečně žádnou ošemetnější situaci neřešil, jen jednou musel nadvakrát zkrotit nepříjemný míč z dálky, který těsně před ním skočil a pak se mu odrazil od těla. Jinak Varnsdorf Za Vodojemem až na pár záchvěvů v posledních minutách obou poločasů vlastně nic nepředvedl.

To gólman hostí Vaňák šel pro balon do sítě už v 10. minutě, kdy Mužík s přehledem proměnil penaltu za hru rukou ve vápně. V 18. minutě už to bylo 2:0 po Mužíkově nahrávce Bredovi, jenž uklízel „do prázdné“. A Chrudim tlačila dál, byla hladová.

„Jenom škoda, že jsme nedali ještě třetí gól, aby se nám hrálo lépe v závěru. Ale musím říct, že kluci konec zvládli bravurně,“ konstatoval trenér Veselý.

Nejblíž k uklidňující trefě měl novic v chrudimském dresu Ju, 24letý Korejec, který na východ Čech přišel na hostování z Liberce. Ten krátce po pauze napálil břevno.