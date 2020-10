Předem nic nevzdáváme, zní z Chrudimi před pohárovým duelem s Boleslaví

Mezi největší úspěchy chrudimského fotbalu v uplynulých sezonách se určitě počítají dvě první a jedno třetí místo ještě ve třetí lize a dvě záchrany v lize druhé, kam Východočeši po triumfu v ČFL na jaře 2018 postoupili.

Patří k nim však i jeden konkrétní zápas. 25. září téhož roku Chrudim doma ve 3. kole Mol Cupu po gólech Froňka se Šípkem přemohla 2:0 prvoligovou Mladou Boleslav a probila se přes ni do osmifinále, k němuž poté nastoupila v pražském Edenu, stánku Slavie. Krásná odměna...

Něco takového by Chrudimští moc rádi zopakovali dnes odpoledne, kdy Boleslav v poháru hostí opět. Utkají se s ní mimochodem už počtvrté v této dekádě.

„Do toho zápasu půjdeme s cílem Boleslav překvapit,“ prohlásil po víkendovém vítězství 2:0 nad Varnsdorfem útočník Ladislav Mužík. „Nemáme co ztratit. Kluci se v kabině bavili o tom, že Boleslav už v minulosti vyřadili. Klidně se to zase může povést, když to všichni odmakáme,“ mínil.

Chrudim v poháru proti soupeřům z I. ligy 2. kolo, 10. srpna 2011

Chrudim - Ml. Boleslav 0:3

3. kolo, 25. září 2013

Chrudim - Olomouc 0:2

3. kolo, 13. srpna 2014

Chrudim - Slavia Praha 1:3

3. kolo, 28. září 2016

Chrudim - Slavia Praha 1:3

3. kolo, 25. září 2018

Chrudim - Ml. Boleslav 2:0

osmifinále, 16. listopadu 2018

Slavia Praha - Chrudim 3:1

3. kolo, 1. října 2019

Ml. Boleslav - Chrudim 4:2

Ze současného chrudimského kádru zažili přímo na hřišti zmiňovanou výhru gólman Zíma, obránci Řezníček, Drahoš a Hlavsa, momentálně zraněný záložník Dostálek a útočník Rybička. Ti všichni až na Hlavsu si pak s Boleslaví zahráli i loni na podzim, kdy favorit, po losu tentokrát s výhodou vlastního hřiště, zvítězil 4:2.

U toho byl i nynější kapitán Ondřej Kesner. Ten, s brankářskou jedničkou Mrázkem jako jediný, pamatuje i vůbec první konfrontaci s Boleslaví v srpnu 2011, kdy Chrudim na stadionu V Průhonech utrpěla debakl 0:3.

„Na pohárové zápasy s Boleslaví přesto vzpomínám moc rád, protože se pokaždé jednalo o velmi zajímavou zkušenost,“ svěřil se Kesner. „Předloni jsme se s týmem přesvědčili, že porazit se dá každý a nic není nemožné. Musíme se opřít o dobrou organizaci hry, rychle přistupovat k hráčům hostí a zároveň se pokusit hrozit i v útoku. Věřím, že pokud předvedeme to nejlepší, co v nás je, můžeme být pro Boleslav velmi nepříjemným protivníkem,“ doplnil.

Stejně jako ostatní jej mrzí, že mančaft tentokrát nepoženou diváci - vládní epidemiologická nařízení to vyloučila. „Situace je daná. Oba týmy si už zápas bez diváků v minulosti zkusily, tak asi víme, co od toho očekávat. Boleslav bude chtít určitě postoupit, ale ani my se předem nevzdáváme,“ poznamenal Kesner.