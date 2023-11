Horský: Dát gól v posledních minutách před vlastním publikem je o to lepší

„Viděli jsme Mladou Boleslav při výhře se Spartou a snažili jsme se jí zabránit v tom, v čem je dobrá, což je rychlý přechod do útoku. Celkově to bylo opatrné utkání, moc šancí nebylo, přesto jsme jich měli víc. Chtěli jsme chodit za obranu hostů, protože se nám zdála statičtější. Když už zápas směřoval do prodloužení, přišla krásná přihrávka Prebsla a výborné řešení Horského, a to nám zajistilo postup,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

Mladá Boleslav dorazila do Liberce v roli týmu, jemuž se v lize daří a po vysoké výhře 9:5 ve Zlíně dokázala porazit 3:1 i mistrovskou Spartu. U Nisy však Středočeši žádné ofenzivní manévry nepředvedli a představili se s výrazně pozměněnou sestavou, z jedenáctky proti Spartě zůstala pouze čtveřice hráčů.

V prvním poločase se na trávníku U Nisy stalo pramálo zajímavého. Jedinou střelu na branku vyslal domácí tým: Rabušic z přímého kopu mířil přesně k tyči, Mikulec však jeho pokus vyrazil.

Liberecký Michael Rabušic (vlevo) si chrání míč před boleslavským Florentem Poulolem v osmifinále domácího poháru.

Po přestávce začali Liberečtí aktivně a v 62. minutě je mohl poslat do vedení střídající Žambůrek, jeho nebezpečnou střelu z úhlu však brankář hostů vytáhl na roh. Když ani Boleslavští nedotáhli jednu z nadějných akcí do konce, zápas už pomalu spěl do prodloužení.

Už v nastaveném čase však dostal Horský dlouhý pas za obranu, parádně si balon zpracoval ze vzduchu a střelou pod břevno zajistil Slovanu postup. Na hřiště přitom přišel jen několik minut předtím.

„Čekal jsem na ofsajdové linii, koukli jsme se na sebe s Filipem Prebslem, ten mě hezky našel křížem za obranu a na mně už bylo jen dobře balon zpracovat a uklidit ho do sítě,“ řekl střelec dne Filip Horský, který jako střídající hráč musel ještě dlouhé minuty po utkání tréninkově běhat kolem hřiště. „V poháru dostávám víc šancí než v lize a snažím se týmu pomoct, jak nejvíc můžu. Dát gól v posledních minutách před vlastním publikem je o to lepší,“ dodal Horský.

Už v neděli se jde v Liberci znovu na fotbal. Ve 14. kole nejvyšší soutěže se U Nisy představí České Budějovice.