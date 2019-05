Za výhru Smrček sliboval zahrát Metallicu. Teď chce probudit Znojmo

S Leošem Kalvodou, který se na lavičku mužstva vrátil z pozice výkonného ředitele Znojma po necelých třech měsících, vzal záchranářské práce na jihu Moravy do rukou Bohumil Smrček, do jehož rejstříku patří i výrok, že hráč by měl být schopen hrát na hudební nástroj.

„Podívejte se na Petra Čecha. Hraje na bicí, umí cizí řeč, má vystupování gentlemana. Umí překonávat překážky. Na hřišti mu rozstřelí hlavu, on si vezme tankistickou helmu a jde chytat dál. Plno hráčů překonává nějaké těžkosti,“ podporuje Smrček svoji teorii příkladem z praxe.

Jak říká, chtěl si odpočinout od stresu, který profesionální fotbal přináší. Proto rodák z Moravského Krumlova pracoval u mládeže, kde ho Kalvodova pobídka zastihla.

„Nebyl jsem z toho nadšený, a to i z určité trenérské kolegiality,“ připomíná, že narychlo střídal odvolaného trenéra Františka Šturmu. „Nepotřebuji brát vážně své malé pošetilé já nebo si tady leštit křídla. Víc lidí mi ale řeklo, že to ve Znojmě potřebuje principiální změnu, aby se něco udělalo. Aby hráči před sebou viděli jinou tvář, slyšeli jiný hlas. Mám ke zdejšímu fotbalu vztah, a tak se mu pokusím pomoct,“ podotkl Smrček.

V jednom ze svých předchozích působišť za vyhraný zápas slíbil v kabině zabrnkat na kytaru hit Nothing Else Matters od skupiny Metallica. „A to není sranda se naučit,“ hlásí.

Ve Znojmě zatím neslíbil nic. S Kalvodou minulý víkend dovedli Znojmo k remíze v Sokolově, stále však platí, že jejich tým má k sestupu do MSFL blíž než k udržení. S Táborskem má sice stejný počet bodů, ale horší vzájemné zápasy. Pokud přímý konkurent v boji o setrvání ve druhé lize nezaváhá, spadne Znojmo.

Odrazit tuhle bezprostřední hrozbu se tým pokusí zítra doma s Vítkovicemi, a když se to povede, pojede za týden s nadějí do Varnsdorfu.

„Je potřeba v hráčích vybudit zodpovědnost. Je tady hodně cizinců. Chci, aby věděli, že to, o co se hraje, je pro klub nesmírně důležité,“ uvědomuje si Smrček, že hecování hraním na kytaru musí jít v současnosti stranou. „Někdy stačí jedno slovo, jedno gesto. Ukážete hráči na prstech viktorku, povzbudíte ho. Ono ho to povznese,“ plánuje. Nastoupil tak narychlo, že do Sokolova cestoval až v den zápasu, o den později než mužstvo. Ví, že za poslední tři kola už může změnit hlavně psychiku hráčů. Na systematický trénink není čas.

„Tohle alibi k sobě ani k hráčům ale pouštět nechci,“ brání zároveň svoje snažení. „Chci, aby se hráči zabývali tím, co je tady a teď. Co ve vteřině promarníš, věčnost nevrátí. Čas není bratr mého srdce. Jde o to dostat z hráčů maximum, co v nich je,“ plánuje Smrček.

Věří, že bod ze Sokolova může být odrazovým můstkem k záchraně. „Klobouk dolů, jak to tam mančaft v těžkých podmínkách zvládl,“ ohlíží se. Nad tím, zda svůj potenciál Znojmo na jaře naplnilo, nebo jsou jeho hráči líní a málo bojovní, jak si posteskl krátce před svým odvoláním Šturma, nechtěl polemizovat. „Jsem tady čtyři hodiny i s cestou,“ pravil s nadsázkou. „Na nás (s Kalvodou) je, aby konec odmakali. Šturma může mít pravdu, ale já jsem v Sokolově posun viděl,“ řekl.

