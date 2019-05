Znojmo se řítí ke dnu, tým zkusí nakopnout staronový kouč Kalvoda

„Není v tom žádná osobní averze, ale pouze výsledky. Zkusíme to nastartovat s novým trenérem,“ oznámil Tunka.

Nový v tomto případě není úplně přesný výraz, k týmu se totiž vrací Leoš Kalvoda, který Znojmo vedl před Šturmou. „Bylo by těžké narychlo sehnat kouče, jenž ví o hráčích všechno jako pan Kalvoda, který sledoval dění z pozice sportovního ředitele,“ vysvětlil Tunka.

Staronového šéfa znojemské lavičky čeká takřka titánský úkol. Rozháraný tým, který posledních pět duelů prohrál, se musí v závěrečných třech kolech vzchopit, aby se vyhnul sestupu. „Teď uvidíme, jak jsme odolní a co v sobě máme,“ hlásí záložník Jan Mudra.

Znojmo zažilo velmi krušnou zimu, v níž „praskla“ kauza s chorvatským sponzorem Goranem Spahičem, který se podle informací MF DNES snažil ovlivňovat přípravné zápasy kvůli sázkám. Jihomoravský celek se po jeho odchodu ocitl ve finančních problémech, kvůli nimž se hráčům zpožďují výplaty.

Na hřišti si tým zpočátku i přesto počínal slušně, ale od výprasku v Prostějově na začátku dubna to s ním šlo z kopce. „Možná jsme si v hlavách nastavili, že už se nemůže nic stát. Pak jsme přijeli do Prostějova, dostali jsme nálož a asi to na nás padlo,“ přemítá veterán Tomáš Cihlář. „My starší, kteří bychom to měli táhnout, jsme taky dělali chyby. Kdybychom to vzali víc na sebe, tak se třeba mladší přidají a vypadalo by to jinak. Ale když to stojí za nic, tak nemůžeme čekat, že to někdo mladý bez zkušeností bude táhnout za nás.“

Trápení vyvrcholilo ve středu s Táborskem, které do Znojma přijelo jako předposlední tým soutěže. Domácí však od začátku zaostávali a ztrátu už nedohnali, čímž se propadli za svého soka. „Začneme hrát, až když nám teče do bot. Je vidět lenost a pohodlnost hráčů, kteří si to chtějí dávat do ‚kecky‘. Až když to hoří, tak teprve začnou pracovat a bojovat. Takhle se o záchranu nehraje,“ zlobil se kouč Šturma, který v tu chvíli ještě netušil, že u mužstva skončí.

Kritikou však nešetřil. „Všichni si myslí, že je tady parta bojovníků, ale ti jsou jen čtyři a fotbal se hraje v jedenácti. Hráli jsme profesorsky a všechno nám dlouho trvá. Druhá liga je navíc o dynamice a rychlosti, které bohužel někteří hráči už v pokročilém věku nemají,“ posteskl si Šturma.