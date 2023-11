Nebylo to příjemné, řekl ostravský Boula, když tým přišel před zuřící fandy

Ostuda? Propadák?

Z tribun, na nichž bylo přes pět tisíc diváků, se ozýval pískot. Z kotle, pod nímž fotbalisté po utkání zpytovali svědomí, létaly nadávky.

„Stát před kotlem nebylo příjemné, ale patří to k tomu. Jsme favorité, jsme doma, hrajeme se Zlínem, takže je jasné, že když nepostoupíme, jsou fanoušci naštvaní,“ uznal ostravský záložník Jiří Boula.

„Fanoušci nás chtějí vidět vyhrávat. A tohle byla cesta k pohárům, Baník na to dlouho čeká, mohli jsme se dostat mezi posledních osm mužstev,“ uvedl ostravský trenér Pavel Hapal. „Tohle mužstvo ještě potřebuje trochu času, protože je nové. V předchozích zápasech svou kvalitu prokazovalo. Věřím, že se k tomu vrátíme.“

Příznivci hráčům vyčítali, že nezvládli nejdůležitější utkání podzimu.

„Určitě to byl jeden z nejdůležitějších zápasů podzimu. Ale v poháru je každý důležitý. Kdybychom před tím nepostoupili v Zápech...“ přemítal Boula.

„Znám to. Hráli dobře, ale nepovedly se jim domácí zápasy s Jabloncem a teď s námi a fandové už po nich jdou. Už tu ale nejsem, tak to hodnotit nechci,“ komentoval dění po duelu zlínský záložník Rudolf Reiter, jenž v Baníku působil a střetnutí rozhodl krásnou trefou do levého horního rohu branky.

„Také jsem to tady zažil,“ připomněl zlínský kouč Bronislav Červenka, že za Baník odehrál sezonu a začínal v něm i trenérskou kariéru jako asistent Radima Kučery.

„Vzpomněl jsem si, když nám to tady nešlo a diváci nás vypískávali. Není to tu pro trenéry, realizační tým a hráče jednoduché. Na druhou stranu Baník má obrovskou podporu lidí, kteří chtějí vítězství. Věřím, že se Baník otřepe a vrátí se tam, kam patří.“

Prohra pro Baník je o to smutnější, že v lize Zlín koncem září rozmetal 5:1.

„Ten zápas jsem klukům nepřipomínal, chci se dívat dopředu,“ prohlásil Červenka. „Podstatné je, že jsme plnili pokyny, které jsme si dali, a nepouštěli soupeře do velkých šancí, přestože i tak si Baník vypracoval dvě tři velmi nebezpečné situace.“

Červenka upozornil, že ve druhém poločase domácí nasadili obrovskou sílu do útoku, když hned po přestávce poslali do hry Tanka, Šína a Buchtu místo Kubaly, Kaloče a Fadaira. „Nebylo jednoduché se ubránit a zůstat pořád aktivní nahoře. Přečkali jsme některé nebezpečné momenty a na konci jsme to uválčili,“ oddechl si Bronislav Červenka.

Změnil se Zlín proti ligovému duelu, v němž ho ještě vedl Pavel Vrba?

„Minule jsme, jestli si dobře vzpomínám, dali poměrně rychle gól a hra byla úplně jiná,“ odpověděl Jiří Boula. „Bylo to o tom, že jsme vedli a oni museli hru více otevřít, zatímco dneska celý zápas bránili a když vedli, tak o to víc.“

Ostravští prohráli druhé utkání za sebou a navíc na svém hřišti. Stejně jako v sobotu s Jabloncem drželi míč, měli převahu, jenže to bylo všechno. Střelecky opět selhali.

„Ano, koncovka je bídná,“ potvrdil Hapal.

Navíc Baníku nevyhovuje hrát proti v bloku bránícímu protivníkovi.

‚Máme s tím problém, je to vidět,“ souhlasil trenér Hapal. „Pokud náš soupeř zaleze a kvalitně brání, je to potíž. Gólů moc nedostáváme, ale Zlín i minule Jablonec přijeli bránit a chodit do protiútoků.“

Ostravští si ani tentokrát nepomohli standardními situacemi a před branku mířili málo centrů ze stran.

„Bylo toho málo. Vepředu máme vysokého útočníka, a když už ten centr přišel, byl absolutně nepřesný. Ve finálce se trápíme,“ povzdechl si Pavel Hapal.