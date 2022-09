Fotbalový mecenáš ze vsi: Líná Evropa spí i kvůli Green Dealu, Afrika stoupá

Jak to teď v Africe vypadá? V Beninu máte stavební firmu.

Dva roky jsem v Africe nebyl kvůli covidu, za tu dobu v Beninu postavili 77 kilometrů nových dálnic, udělali čtrnáctikilometrovou průmyslovou zónu. Nádhernou, zasíťovanou, perfektní komunikace, elektrika, voda, plyn. Podmínky neskutečné. Jejich průměrný měsíční plat je na naše 2 700 korun českých. A oni mají chuť pracovat, na rozdíl od nás. My máme nezaměstnanost tři procenta, v Beninu je to zhruba 25 procent, takže je tam nouze o práci, lidi se nabízejí.

I když my černochy odsuzujeme a díváme se na ně a jejich práci svrchu a s určitým despektem, oni fakt tu chuť mají. Zavedli významné legislativní změny. Díky tomu, že tam není Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) a je tam prezident Talon, který je chytrý a v hlavě to má srovnané, jdou neskutečně nahoru.