Fenomén FC Rokycany. Exkluzivní rozhovor s autorem účtu, který baví Twitter

Miluje fotbal, Rokycany, češtinu a humor, což spojil v jedno. Na sklonku léta na klávesnici vyťukal: „Když k nám v MOL Cupu přijede ten ligový Slovan Liberec, tak holt zakládáme Twitter, ať to má nějakou kulturu. Zápas hrajeme 14. září v 16:30.“

V Rokycanech trénuje mládež. Své jméno však prozradit nechce. „Radši ne, ještě by mi šéf řekl, proč v pracovní době ‚oblékám‘ Sylvestra Staloneho do dresu Rokycan,“ vysvětlí správce účtu, který má na Twitteru přes osm tisíc sledujících.

Kolik myslíte, že na zápas dorazí lidí?

Pořadatelé vytiskli zhruba tři tisíce vstupenek, ale já myslím, že to nebude stačit. Jenže oni tvrdí: „Vždyť u nás tolik lidí nikdy nebylo.“ Uvidíme, kapacita našeho stadionu je neomezená. Máme jednu tribunu a ostatní mohou stát kdekoli. Otázka je, kolik toho uvidí. Hraje se ve středu v 16:30, což je brzy na to, aby se lidé uvolnili z práce a jeli desítky kilometrů do Rokycan. Snad vyjde počasí, i když předpověď není ideální. Každopádně to pro fanoušky bude krásná fotbalová středa. Nejdřív my, pak Liga mistrů. Podobná úroveň.