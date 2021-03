Nižší ligy: FAČR věří v dohrání, sezonu ale prodlužovat nehodlá

Termín pro případné plošné zrušení soutěží zatím asociace neurčila. FAČR o tom informovala na svém webu.



Soutěže od třetích lig níže jsou v Česku zastaveny od října a jejich restart je zatím v nedohlednu. FAČR ale stále věří, že sezonu bude možné dokončit.

Podobně jako v první a druhé lize, které řídí Ligová fotbalová asociace, musí být v amatérských soutěžích dohráno přes 50 procent zápasů, aby mohlo být určeno pořadí. V případě, že týmy nebudou mít odehranou stejnou porci duelů, rozhodne koeficient podle přepočtu bodů na počet utkání.

V třetích ligách zatím není odehrána ani třetina soutěže. V obou skupinách české ČFL dosud týmy nastoupily jen k osmi z celkových 30 kol a v moravskoslezské MSFL k 11 z 34 kol. Za odehraná utkání FAČR považuje i ta kontumovaná. Pokud bude tým z rozhodnutí hygieny muset do karantény, zápas se mu kontumovat nebude.

Pokud vládní opatření dovolí amatérské soutěže znovu rozehrát, naváže se plynule dohrávkou podzimní části. Týmy před případným restartem dostanou čas na přípravu, jehož délku určí řídící orgán soutěže.

Sezona se uzavře nejpozději do konce června, FAČR neplánuje případně prodloužení soutěžního ročníku do prázdnin, jak to vloni učinili profesionálové. Asociace prodloužila amatérské přestupní období do 14. května.

V Česku se mohou hrát pouze profesionální soutěže, a to za podmínky testování před každým zápasem a dodržování přísných hygienických opatření. Na utkání nemohou fanoušci.

Ze soutěží, které řídí FAČR, se hraje pouze domácí pohár MOL Cup a v neděli dvěma zápasy odstartovala jarní část první ligy žen.