Střídám jen mrtvoly! burcoval ústecký kouč Křeček. A přišel superobrat

„Už od zimy jsme si říkali, že jsme nedokázali žádný zápas otočit. Když jsme dostali první gól, byla to pro nás vždycky porážka,“ tvrdil záložník Daniel Richter; výjimkou potvrzující pravidlo byla plichta s Vítkovicemi. „Teď o půli jsme si říkali, že nehrajeme špatně, máme náznaky a že snad to už dokážeme otočit.“

Povedlo se. A strhujícím způsobem. Chvíli po pauze srovnal kanonýr Matějka svým 11. gólem v sezoně, v rozmezí tří minut pak Duklu zdeptali Drame a Richter. Převrat z 0:1 na 3:1! Ač Holík svým druhým zásahem ještě zadělal na drama, Ústí teprve druhou výhru ze šesti kol po restartu už nepustilo.

„Hráči podali fantastický výkon, smekám před nimi!“ děkoval jim trenér Aleš Křeček. „My měli problémy otáčet zápasy celou sezonu, hodně jsme to řešili. A teď se to podařilo proti týmu, který je nejfotbalovější ve 2. lize. Druhý poločas byl jasně v naší režii, až na hektický konec. Máme problém s úzkým kádrem. O přestávce jsem hráčům řekl, že budu střídat jen mrtvoly. Aby to odehráli se vším všudy, což se stalo. Vyvinuli velký tlak.“

A uvolnili tím i tlak, který na ně vytvářely vršící se porážky. „Výsledky po koroně jsou zvláštní, divné. Vnímáme tabulku, nechceme pokazit těch dva a půl roku, co jsme tady byli. A byli jsme dobří, něco jsme vytvořili. Chceme skončit co nejvýš,“ nelíbil se Křečkovi ani hráčům propad tabulkou. Hostující kouč Roman Skuhravý skuhral: „Největší naše tragédie byla, že jsme dostali tři góly, když jsme byli ve vápně v přečíslení. Lajdácký výkon.“

Zato Ústí se vytáhlo. Šancí mělo na dva zápasy, teď je konečně i proměnilo. „Řešili jsme, jak změnit emoci v hlavě po inkasovaném gólu, aby z toho byla velká výzva. Abychom s tak silným soupeřem utkání dokázali otočit. To je velký bonus pro nás do budoucna,“ pochvaloval si trenér Křeček.

V té ústecké budoucnosti už ale figurovat nebude, před týdnem oznámil, že v klubu skončí. A hned se mluvilo, že by mohl do Teplic. „Pořád je to ve fázi spekulací. Dokud jsem v Ústí, soustředím se na to, aby to tady bylo dobré.“ Zase si o fous vylepšit náladu může jeho tým ve středu, kdy hraje na půdě Vítkovic.