Chybí nám i kousek štěstí, myslí si táborský brankář Zadražil

Dvakrát jste trefili brankovou konstrukci, favorita jste trápili, ale přesto jste prohráli o tři góly. Jste hodně zklamaní?

Ano, chyběl nám i kousek štěstí. Dali jsme dvě tyčky a mohli jsme skórovat. Bohemka pak ukázala svoji kvalitu a byla efektivní.

Rozhodl první gól, ke kterému jste byli po zakončení Davida Čapka do tyče na startu druhého poločasu blíž než soupeř?

Určitě. Dlouho jsme odolávali, a vést 1:0, tak by se soupeř dostal pod tlak. Takhle se díky vedení Bohemka uklidnila a pak už to pro nás bylo těžké.

Za týmový výkon jste si nezasloužili tak krutý výsledek. Cítíte to taky tak?

Asi jo. Od začátku jsme plnili, co jsme si řekli. Hráli poctivě dozadu a čekali na brejky a standardky. Po inkasované brance jsme hru otevřeli a v závěrečných deseti minutách ještě dostali dva góly.

Zlomový a vítězný gól padl po hraniční ofsajdové situaci a následné střele Vladislava Levina, na kterou jste nereagoval. Neviděl jste zakončení soupeře?

Ne. Měl jsem před sebou tři hráče, udělal jsem pohyb do strany, abych míč našel. Střela šla do protipohybu, měl jsem váhu na pravé noze a už jsem nedokázal reagovat.

Pak jste ale svůj tým několikrát podržel. Zejména při dorážce Tilla Schumachera, kdy jste míč vyškrábl konečky prstů na roh.

Aspoň něco se nám povedlo. Měl jsem i štěstí, že jsem to vytáhl mimo.

V sezoně jste nastoupil poprvé. Bylo čekání už dlouhé?

Docela jo. Měl jsem zdravotní problémy, léčil jsem se s vazy v rameni, takže jsem měsíc ani chytat nemohl. A potěšilo mě, že mi trenér dal šanci chytat a ukázat, že bych mohl nastupovat i ve druhé lize. Jsme tři vyrovnaní gólmani a nechci být jenom do počtu.

Může vám pomoci odehraný rovnocenný duel s prvoligovým týmem do dalších utkání ve druhé lize, kde máte zatím jen bod?

Myslím si, že ano. Ale pohár je vždy něco jiného než liga. V poháru jsou překvapení častější a mnohdy týmy z nižších soutěží dokážou porazit velkého favorita. To nám nevyšlo. A je velká škoda, že jsme nedali gól, s čímž máme poslední dobou problémy.

Už v letní přípravě, kdy jste postupně hráli se Spartou, Českými Budějovicemi a také s Bohemians, jste zvládli slušná utkání, ale rovněž jste neskórovali. Čím to je?

To je pravda. Měli jsme ve všech zápasech několik šancí, ale vždy kousek chyběl. Možná klid v zakončení nebo i trocha štěstí. Gól proti ligovému týmu by nám pomohl.

V neděli od 16 hodin hostíte Hradec Králové. Cíl je jasný - poprvé doma bodovat.

Jednoznačně. Snad se chytneme střelecky a připíšeme si do tabulky další body.