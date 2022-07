Jihlavský brankář Jágrik: Popereme se o první tři příčky

Součástí jihlavského A-mužstva už nějakou dobu je, nicméně letošní druholigová sezona pro něj bude docela jiná. Fotbalový brankář Adam Jágrik by do ní měl totiž poprvé vstoupit v roli týmové jedničky. „Chytal jsem v posledních přípravných zápasech s Hradcem i v Brně, takže to z toho asi vyplývá,“ usmívá se dvaadvacetiletý gólman.

Asi je zbytečné se ptát, jestli se na svoji novou roli těšíte?

Za tohle jsem na konci uplynulé sezony bojoval, právě tohle jsem si moc přál.

Brankářem, který by vám měl v sezoně krýt záda, je Pavel Soukup, který přišel z Viktorie Žižkov. Přitom je o pět let starší...

I on dostal šanci v přípravě, ale trenéři vybrali mě. Každopádně si myslím, že Pavel to bere v pohodě. Sedli jsme si po lidské stránce velmi dobře, vycházíme spolu skvěle. Vlastně celkově naše brankářská parta funguje parádně.

Tak by to asi mělo fungovat automaticky, ne?

Jasně, však já se taky snažil být vždycky prvně kamarád, a až potom konkurent. Někdo tohle ale skousnout nedokáže, neumí dát svoji pozici ve prospěch týmu.

Už bylo řečeno, že v závěru loňské sezony jste dostával od trenéru prostor, takže jste to bral tak, že s vámi počítají, a nebylo si třeba hledat nic jiného?

S agentem jsme se na téma případného odchodu v sezoně bavili, a moje výkony v závěru probudily zájem, ale poté co mi klub nabídl smlouvu, už jsme všechno vypustili a soustředili se jen na Jihlavu.

Jak se vstupuje do sezony týmu, který v přípravě urval jen jednu remízu a všechny ostatní zápasy prohrál?

V kabině kvůli tomu žádná špatná atmosféra nepanuje, nikdo není podrážděný, nervózní. Naopak si myslím, že nám letošní příprava s prvoligovými týmy prospěla. Ale je taky pravda, že až v sezoně se ukáže, jaká byla doopravdy.

Z prvních čtyř kol odehrajete tři na hřištích soupeřů. Není to trochu nevýhoda?

Co mám informace, tak je to kvůli rekonstrukci trávníku, která se tady v Jihlavě dělala. Proto hrajeme doma jen jednou, aby si plocha sedla a hned se zase nepoškodila. Ale abych se vrátil k vaší otázce, podle mě nehraje to, že budeme teď na začátku víc venku, žádnou velkou roli. Na jaře to potom zase bude naopak. Neřešíme to.

Cíle pro sezonu jste ale určitě probírali...

Chceme se posouvat. Myslím, že by byla velká škoda, pokud by nám mělo stačit loňské sedmé místo. Plánujeme se poprat o první tři příčky. Však nám i vedení hned první den, co jsme se sešli, řeklo, že nároky z loňska stačit nebudou.

Loni také chodily na vaše domácí zápasy dost tristní návštěvy. Jakým způsobem hodláte dostat diváky zpátky do hlediště?

V první řadě musíme dělat výsledky, které lidi přitáhnou. A třeba nám bude hrát do karet i to, že hokej se odtud přesouvá jinam.

Kdo podle vás bude hlavním favoritem druhé ligy poté, co Brno postoupilo?

Ale zase spadla Karviná, která během léta dobře posílila. Taky se asi dá očekávat, že Opava s Vlašimí se budou snažit navázat na minulou sezonu. A vždycky se navíc objeví někdo, kdo překvapí.