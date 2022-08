Podstřel je, poradil mu Křišťál. Selnar poslechl a skóroval

„Poradil mi to Vojta Křišťál. Řešení vyplynulo z předzápasového videa, kde jsme si všimli, že hráči Vlašimi ve zdi vyskakují,“ přiznal s úsměvem dvaadvacetiletý středopolař. „Zkusil jsem je podstřelit a vyšlo to skvěle.“

V letní přípravě jste z osmi pokusů ve výhru neproměnili ani jeden. Nyní, když už konečně jde o druholigové body, to vyšlo hned na první dobrou. To byl záměr?

(usmívá se) V přípravě o výsledky nešlo. My jsme si hlavně chtěli vyzkoušet zahrát s prvoligovými soupeři. Nasbírali jsme zkušenosti, měli jsme kvalitní herní vytížení. A teď se jenom ukázalo, že jsme dobře připravení.

Hned v prvním kole jste porazili soupeře, který loni hrál baráž o první ligu. Je taková výhra o to cennější?

Já osobně chci vyhrát každý zápas. Je jedno, jestli je to Vlašim, Chrudim, nebo Sparta B... Takže to takhle nijak nerozlišuji.

Vy osobně jste do nové sezony vstoupil dvěma vstřelenými góly. S takovým výkonem asi musíte být spokojen.

To ano. Jsem rád, že to tam spadlo. A doufám, že to tak bude i pokračovat. (usmívá se)

Vzpomenete si, kdy jste dal naposledy ve druhé lize dva góly v jednom utkání?

No, tak to nevím, jestli se mi to vůbec někdy povedlo.

Takže příjemná premiéra?

Ano.

Trenér Kameník mluvil o tom, že nyní je ale především potřeba body z venku potvrdit v domácím prostředí. Souhlasíte?

Určitě. Když se nevyhraje doma, tak jsou body z venku skoro k ničemu, dá se říct. Musí se to potvrdit doma. My na tom budeme pracovat. A doufám, že se to zúročí.

Během léta jste odehráli všechny přípravné utkání na venkovních hřištích. Těšíte se, že si proti Olomouci B budete moct zahrát před domácím publikem?

Určitě. Budeme rádi, když přijdou nějací fanoušci. Máme i nový trávník, takže se na něj těšíme.