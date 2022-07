Po přípravě bez vítězství čeká Jihlavu ostrý druholigový start

Zoubele se cítí dobře, v sestavě by neměl chybět Většinu přípravných zápasů odehrála Vysočina bez něj, ovšem v generálce proti Zbrojovce Brno už Lukáš Zoubele v sestavě nechyběl. Zkušený fotbalový záložník Lukáš Zoubele si po návratu do druholigové Jihlavy pochvaluje tréninky pod novým realizačním týmem FC Vysočina v čele s hlavním koučem Janem Kameníkem. „V posledním utkání loňské sezony ve Varnsdorfu mi vypadlo rameno a měsíc jsem musel být úplně v klidu. Pak se navíc objevil problém s lýtkem, takže mám kondiční manko. O to víc jsem chtěl hrát,“ svěřil se nejstarší hráč současného jihlavského A-týmu. Spokojený však se svým výkonem zatím nebyl. „Do ideálu to má ještě hodně daleko,“ měl jasno šestatřicetiletý rodák z Ústí nad Labem. „Ale zdravotně už se cítím dobře, rameno je v pohodě,“ dodal radostně. V úvodním souboji nové druholigové sezony by se tudíž měl objevit v základní sestavě FC Vysočina. „Musíme věřit, že najdeme recept, jak prolomit zatím bídnou koncovku,“ připomněl Zoubele, co Jihlavu trápí možná nejvíc. „Vždycky chceme vyhrát.“