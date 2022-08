Skvělý vstup. Jihlavští fotbalisté uspěli na hřišti favorita

Předzápasové obavy rozhodně byly na místě. Přece jen, fotbalisté FC Vysočina v osmi letních přípravných zápasech nasbírali sedm porážek a jedinkrát remizovali.

Navíc se jihlavský tým v sobotu vypravil do Vlašimi. Na hřiště soupeře, který v předchozím ročníku Fortuna: Národní ligy obsadil za suverénním Brnem druhou příčku a probojoval se do baráže o první ligu.

„Čekala nás Vlašim, která už v minulé sezoně ukázala, že je silným týmem. Dokázala být na špici, baráž odehrála velmi důstojně. A navíc vyhlašuje, že má ty nejvyšší ambice,“ připomíná jihlavský kouč Jan Kameník.

Jenže ambice jsou jedna věc, předvedená hra na hřišti a konečný výsledek druhá. A hosté z Vysočiny se papírovému favoritovi dokázali směle postavit.

Díky dvěma brankám ofenzivního záložníka Jakuba Selnara během prvního poločasu dokázala Jihlava zvítězit 2:0, a vybojovat tak plný bodový zisk.

„Jsme rádi, že jsme do soutěžního ročníku vstoupili dobře. Vstup do sezony, ať chcete nebo ne, svoji důležitost má,“ uvědomuje si Kameník. „Na druhou stranu je potřeba říct, že je to teprve začátek, úvod. Je potřeba brát to s pokorou. Nemůžeme si myslet, že všechno bylo v pořádku a že to nyní půjde samo.“

Jednoznačným pozitivem je střelecká pohotovost Selnara. „Je pravda, že se Kuba dokázal gólově prosadit. A jsme za to hodně rádi,“ těší Kameníka. „Ale určitě bych to nestavěl do role, že to byl muž zápasu, že o naší výhře rozhodl jednotlivec. Na vítězství se podílel celý tým.“

Trenér ocenil ofenzivní přínos Vojtěcha Křišťála, Justina Wilsona či mladíka Lukáše Fily, kteří úvodní trefu Selnarovi připravili. „Lukáš, byť je mu osmnáct let, se v té situaci zachoval velmi zkušeně. Tu šanci nachystal tak, že to Selnar dával do prázdné branky,“ usmál se Kameník.

Obrana se teprve sehrává

Druhým pozitivním aspektem je fakt, že Jihlava dokázala udržet čisté konto. „Nad chybami v defenzivě a řešením některých situací v ofenzivě vidím velký vykřičník,“ varoval v pozápasovém hodnocení na klubovém webu Kameník.

V rozhovoru pro MF DNES už byl smířlivější. „Abychom nebyli úzkoprsí, je potřeba říct, že obrana pracovala dobře. Není nutné nikoho kritizovat,“ připustil. „Nicméně tam byly věci, které si musíme ukázat a vyříkat. Detaily, na kterých je potřeba zapracovat, abychom se zlepšil a příště si na ně dali pozor.“

Faktem však zůstává, že společně s předchozí generálkou proti prvoligovému Brnu, Jihlava podruhé v řadě odehrála zápas bez inkasované branky.

Což je vzhledem k faktu, že se po letních odchodech Tomáše Vlčka a Dávida Krčíka v Jihlavě sehrává zbrusu nová stoperská dvojice, určitě dobré znamení.

„Je vidět, že je to ještě syrové. Hráči se společně sžívají,“ okomentoval Kameník souhru Filipa Vedrala a Šimona Gabriela. „Ale jsou na správné cestě. Proběhla mezi nimi dobrá komunikace a zbývají některé věci, na které se musíme podívat,“ doplnil.

V defenzivní hře navíc musí Vedralovi s Gabrielem pomoct nejen krajní obránci Vojtěch Křištál a Tomáš Svoboda. „Vzájemnou součinnost je potřeba brát v širší souvislosti, včetně gólmana. Sehrání momentálně probíhá a bude potřeba, abychom měli odehráno více zápasů. Pak si to můžeme objektivně vyhodnotit,“ dodal Kameník.