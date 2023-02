Nejde ráno vstát a dělat luxusní nábytek. Musíte k tomu vyzrát, říká designér

Jeden semestr průmyslového designu na vysoké škole stačil Renému Novákovi k tomu, aby zjistil, jak moc ho to táhne k designu. Zásadním impulzem pak byla tříměsíční stáž v severní Itálii, během níž poprvé navštívil veletrh Cersaie, který se specializuje na koupelny a jejich vybavení. „Tam mě oslovila obrovská kreativita, v českých poměrech dosud nevídaná,“ vzpomíná René Novák, majitel designového studia Le bon. To bylo jen několik let po sametové revoluci.

Jaké tedy byly začátky vašeho podnikání?

V roce 1996 jsem začal dovážet italský koupelnový nábytek a doplňky. Byl však příliš drahý a obtížně prodejný. S tehdejším společníkem jsme se proto rozhodli navrhnout vlastní nábytek a nechat si jej vyrábět. A to i přesto, že tato myšlenka v té době budila rozpaky. V devadesátých letech totiž byla skříňka v koupelně spíše neobvyklá. Jeden známý vůbec nechápal, jak si můžu myslet, že se takto uživím. Úsměvné je, že on sám vyráběl síťky na motýly.

V kterém okamžiku se k vám přidala vaše žena Klára? A co byl ten impuls k tomu, abyste podnikali společně?

Asi před dvaceti lety začala naše firma více pracovat na materiálu, jenž byl určitou alternativou Corianu, tedy umělého kamene, se kterým pracujeme dnes. Jeho dovozce nás oslovil s tím, že by ho chtěl v Čechách více rozvinout. Nám se zalíbil, navíc nám zapadl do konceptu koupelen. Proto manželka nastoupila do firmy a primárně se soustředila na nové projekty související s tímto materiálem. To, že před tím pracovala pro holandského importéra ovoce a zeleniny, tedy zcela mimo obor, nás nijak neodradilo. A čas ukázal, že to byl dobrý tah.

Dnes tedy firmu vedete společně s manželkou. Jak máte rozdělené „sféry vlivu“?

Já jsem vizionář. Komfortně se cítím v navrhování nových výrobků a ve výrobě. Nejsem stolař, já osobně ten nábytek neumím vyrobit. Ale myslím, že právě proto se na jeho výrobu dokážu dívat z jiné perspektivy. Sám si také větší projekty dozoruji. Manželka má na starosti komunikaci se zákazníky, provoz na showroomu a zahraniční klienty. O podobě nových projektů se spolu ale stejně vždycky radíme.

S manželkou jste spolu doma i v práci. Jaké výhody a nevýhody to s sebou nese?

Výhodou je, že i mimo kancelář toho spolu vymyslíme a vyřešíme spoustu. Ty nejzásadnější věci nás napadají během výletů na kole nebo na dovolené. Prostě když změníme prostředí a neřešíme operativu. I proto tak milujeme cestování. Odtržení od každodenní reality přináší kreativní náladu. Nevýhodou samozřejmě je, že zejména v obtížnějších obdobích si tzv. nosíme práci domů, a nedaří se nám oddělit práci od volného času.

Měl jste již na začátku nápad, kam firmu vést, nebo to byla spíše shoda okolností?

Měl jsem v tom jasno poměrně rychle. Úplně na začátku jsme působili pouze jako dovozci koupelnového nábytku. Krátce na to jsme ale vedle dovozu začali vyrábět i výrobky na zakázku. Už v této době jsme inklinovali k vyššímu standardu, chtěli jsme vyrábět spíše kvalitní a luxusnější věci. Poměrně rychle jsme pak začali zjišťovat, že vlastně nechceme sedět na dvou židlích.

To znamená?

Chtěli jsme vyrábět jen nábytek, který snese srovnání s nejlepší světovou produkcí a nižší segment trhu jsme proto opustili. Samozřejmě postupně. Člověk nemůže ráno vstát a dělat luxusní nábytek. Musí k tomu vyzrát, a to jak po technické, tak i ekonomické stránce.

Dříve jste spolupracovali i s řetězci hobby marketů. Před několika lety jste však upustili i od ní. Co vás k tomu vedlo?

Souvisí s vývojem, kterým si firma prošla. Tato etapa naší spolupráce skončila okolo roku 2008, který byl pro naši firmu zlomový. Rychle nám přibývalo klientů, kteří u nás kupovali luxusní nábytek za desítky tisíc korun. Časem jsme si vyhodnotili, že se chceme soustředit právě na tento segment a spolupráce s řetězci skončila.

Jinými slovy, nástup ekonomické krize se stal pro vás významným milníkem?

Přesně tak. I když to může znít jako paradox. Faktem ale je, že s krizí na trhu, která se k nám dostala ze Spojených států, došlo v distribuci levného segmentu k velmi rapidnímu poklesu poptávky. Kromě toho se výrazně změnila distribuční síť, kterou neustálo velké množství menších firem.

V té době si sanitu a její doplňky, pod niž jsme také spadali, začalo vybírat velké množství lidí namísto v showroomech na internetu. My jsme ale nechtěli vyrábět anonymní výrobky, kterých je na trhu spousta. Proto jsme se rozhodli spolupráci s hobby markety ukončit a soustředit se pouze na vlastní návrhy a výrobu. A to i za cenu, že přijdeme o část klientely.

Znamená to, že nejste příznivcem internetového obchodu?

Z určitého úhlu pohledu ne. Realizace nového domova by měla být příjemným zážitkem. K tomu určitě přispívá i návštěva showroomu. Klient může nasát atmosféru, osahat si materiály a provedení a ujasnit si tak, co je pro něj důležité. Navrhnout a vyrobit interiér trvá řadu měsíců, musíme si prostě vzájemně „sednout“. Toho přes internetový obchod nedocílíte.

Jak jste se od koupelnového nábytku dostali k navrhování kompletních interiérů?

Čím dál více zákazníků si přálo použít náš charakteristický rukopis nejen na koupelnovém nábytku, ale i na kuchyni a dalším vybavení. Navíc i my jsme chtěli nabídnout širší portfolio produktů, které si u nás mohou pořídit. S vědomím, že máme v zádech vlastní výrobu se zkušenými fachmany, kteří u nás pracují mnoho let, jsme se rozhodli, že je ten pravý čas to zkusit. Vzali jsme to tedy jako výzvu. Nyní se soustředíme primárně na koupelnový nábytek, kuchyně a šatny. Pokud si však zákazník přeje celý interiér, jsme schopni mu ho po individuální dohodě navrhnout a vyrobit.

Jak moc vám zamíchala kartami pandemie covidu?

Během covidu jsme řešili potíže zejména s dodavatelskými řetězci. Naše výrobky jsou relativně složité a zahrnují řadu nestandardních materiálů a komponentů, proto bylo obtížné a někdy i nemožné dokončovat zakázky v daném termínu. Termíny od našich dodavatelů byly nepředvídatelné a působily velké komplikace v plynulosti výroby.

Po koronaviru nastoupila energetická krize, jak se vyrovnáváte s ní?

Více než energetická krize nás spíše trápí inflace. Zásadní náklady jsou pro nás mzdy. Naše branže obsahuje vysokou míru lidské práce, tedy navýšení mezd se do našich financí významně propíše. Zároveň pracujeme s širokou škálou materiálů, jejichž cena se také navyšuje. To však nejsme schopni promítnout do našich produktů v reálném čase. Spíše to pro nás znamená, že bude nyní nutné dělat nějaké cenové revize mnohem častěji, než jak jsme byli doposud zvyklí.

Co ještě jste se v průběhu praxe naučil?

Třeba, že někdy je lepší nechat věcem volný průběh, než je tlačit na sílu. Pokud si při návrhu interiéru nejsem jistý správností zvoleného řešení, je mnohdy lepší počkat. Řešení někdy po krátké době vykrystalizuje.

Jak je vůbec velký váš tým?

Návrhy a obchod řešíme ve třech lidech. Máme také specialistu na marketing a sociální sítě. Ve výrobě se můžeme opřít o zkušeného a samostatného vedoucího výroby i jeho zástupce, který se stará o dodávky materiálu. Dále také na dva konstruktéry připravující výrobní dokumentaci a více než dvacet zkušených řemeslníků.

A co architekti či interiéroví designéři?

S architekty a bytovými designery spolupracujeme běžně. Nejúspěšnější je totiž spolupráce, když jsme u projektu od jeho počátku a podílíme se na technickém řešení a materiálovém provedení. Takto se nejlépe zúročí zkušenosti obou stran ku prospěchu zákazníka.

Značnou roli hraje bezpochyby i výrobní část firmy, která se neobejde bez kvalitních řemeslníků. Jak to děláte, že máte velmi nízkou fluktuaci zaměstnanců?

Snažíme se vytvářet kvalitní pracovní prostředí. Mnozí naši zaměstnanci mají radost z toho, jaké výsledné produkty vytváří. Na montážích navíc přichází řada našich zaměstnanců do styku se zákazníkem, a má tak zpětnou vazbu z první ruky. Zpočátku si šikovné lidi do výroby našel náš mistr, který dříve učil na odborném učilišti. Znal tak spoustu šikovných lidí, které si buď sám vybral anebo na ně dostal doporučení od známých. Několik našich lidí pak přišlo na základě inzerátu.

Začali jste s návrhy koupelen, nyní již navrhujete celé interiéry. Jak vidíte směřování firmy do budoucna?

Chceme nadále rozvíjet návrhy a výrobu kuchyní na zakázku. Kuchyně nás baví, protože je považujeme za středobod domácnosti. Dávají nám prostor zhmotňovat zajímavé nápady a zároveň do nich otisknout osobnost jejich majitele.

Zároveň si myslím, že máme stále prostor naše výrobky zdokonalovat. Kupříkladu vždy jsem rád pracoval s neobvyklými materiály. V Česku jsme byli mezi prvními, kteří začali pracovat v koupelnách s kompaktními lamináty. Rád bych proto u našich produktů využíval mix materiálů, které vytvoří jedinečný styl. Chtěl bych, abychom se designově ještě více vyhranili, aby lidé z našich výrobků cítili náš vlastní obtisk.