Advokát: Mít sídlo firmy v bytě může být pro živnostníky komplikace

Zřízením sídla v bytě totiž dochází k částečné ztrátě soukromí, protože sídlo firmy je vedeno jako veřejně dostupný údaj. Tím se můžete dostat do řady nepříjemných situací, jako jsou nechtěné návštěvy ze strany věřitelů, kontroly od úřadů či dobývání nespokojených zákazníků.

Ve spolupráci s advokátem Jakubem Gromanem a právně-poradenským portálem VERDIKTO přinášíme odpovědi na otázky, které by měli podnikatelé brát do úvahy, aby předešli zbytečným problémům i možné sankci.

Proč musí podnikatelé uvádět sídlo své firmy?

Sídlo firmy je jedním ze základních identifikačních údajů podnikatele. Tím je zvýšena právní jistota a případná možnost kontroly společností či osob samostatně výdělečně činných. Zákonná povinnost pak plyne primárně z občanského zákoníku (konkrétně § 429) a dále také z živnostenského zákona a dalších právních předpisů upravujících otázky podnikání fyzických a právnických osob.

K čemu je tedy sídlo?

Vedle vyšší právní jistoty a možnosti kontroly podnikatelů, je sídlo firmy také důležitým údajem určujícím místní příslušnost soudu například v případě podání žaloby.

Někteří podnikatelé volí virtuální sídlo, tedy třeba na lukrativní adrese, kde jim pak firma poskytuje určité administrativní služby. Nebo si pronajmou prostory, což bývá ovšem drahé. Když se rozhodnu mít sídlo v bytě, musím splnit nějaké podmínky?

Ano, i v případě umístění sídla v bytě musíte splnit několik podmínek. Prvním důležitým krokem je zjištění, kdo je vlastníkem dané nemovitosti. Musíte totiž prokázat právní důvod užívání bytu. V případě, že jste přímo vlastníkem bytu, ve kterém chcete své sídlo umístit, pak budete potřebovat ověřený výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí.

Pokud však daný byt nevlastníte, ale jen užíváte například na základě nájemní smlouvy, pak budete potřebovat souhlasné prohlášení vlastníka či vlastníků s úředně ověřenými podpisy. Mírně komplikovanější je situace, kdy plánujete své sídlo umístit v družstevním bytě. V takovém případě je nezbytné získat písemný souhlas od představenstva bytového družstva.

Co když však byt vlastním spolu s manželem? Mohu do něj umístit sídlo firmy bez jeho souhlasu?

To bohužel nelze. Bez souhlasu druhého z manželů není možné sídlo v bytě umístit. K umístění sídla musíte v tomto případě doložit písemné souhlasné prohlášení vlastníků, a to znovu s úředně ověřenými podpisy.

Je třeba splnit i nějaké další podmínky?

Čistě k zápisu údaje o místu sídla do veřejného rejstříku již další podmínky stanoveny nejsou. Občanský zákoník však předpokládá ještě jednu podmínku, kterou myslí především na sousedy podnikatele. Sídlo v bytě totiž není možné umístit v případě, že by docházelo k rušení klidu a pořádku v domě. Tato podmínka je však zkoumána čistě formálně, a to především podle předmětu činnosti podnikatele. Bude tedy rozdílné, pokud bude v bytě své sídlo umisťovat finanční poradce nebo truhlář. I v tomto kontextu je však třeba odlišit sídlo od provozovny. Lze tedy předpokládat, že truhlář se sídlem v bytě nebude mít v bytě také provozovnu, v níž bude svou živnost reálně provozovat.

Co když některým spoluvlastníkům či nájemníkům začne mé podnikání vadit?

Takové spory nebývají časté. V praxi se totiž velmi často setkáme s tím, že podnikatelé mají sice formálně sídlo v bytě, ale živnost provozují na jiné adrese. Sousedé si pak obvykle ani nevšimnou, že v jejich domě firma sídlí. Přesto však můžeme v současné době pozorovat mírné zvýšení počtů těchto sporů, a to v důsledku pandemie Covid – 19. Lidé pracují častěji z domova a náchylnost sousedů na narušování klidu se lehce zvýšila. Většina takových případů se však vyřeší hned na počátku vzájemnou dohodou.

Co bývá nejčastějším střetem a důvodem takových konfliktů?

Příčinnou těchto konfliktů bývá zejména zvýšený pohyb lidí v domě, případně časté zasílání zboží na adresu podnikatele. Propuknutím pandemie se však nejčastějším důvodem vzniku konfliktů stává zvýšený hluk. Zejména pak v případech podnikatelů, kteří v bytech vykonávají manuální výrobu určitého zboží.

Jak se může podnikatel bránit, když jsou takové konflikty neoprávněné?

Pokud dojde k eskalaci konfliktu až na úroveň, kdy sousedé adresují své stížnosti orgánům společenství vlastníků jednotek, družstva nebo vlastníkům nemovitosti, může dojít v krajním případě k soudnímu sporu. Vzhledem k časovým a finančním nákladům soudního řízení však doporučuji, pokusit se konflikt vyjasnit smírnou cestou. Vzájemná domluva stran je v tomto případě nejvhodnějším a nejrozumnějším řešením.

A co když jsou stížnosti sousedů oprávněné, co mohu jako podnikatel případně očekávat?

Pokud jsou stížnosti na podnikání v bytě oprávněné a opravdu překračují únosnou mez, může ze strany vlastníka dojít k odvolání souhlasu s umístěním sídla a k výpovědi nájemní smlouvy. V případě, že jste však vlastníkem nemovitosti vy, můžete očekávat výzvu ze strany společenství vlastníků jednotek, abyste zanechal činnosti porušující stanovy a právní předpisy. Dalším možným postupem je pak podání návrhu na zrušení sídla příslušnému rejstříkovému soudu, který vám stanoví lhůtu ke zjednání nápravy. Pokud se jedná o sídlo společnosti, může tak v krajním případě dojít až k rozhodnutí soudu o jejím zrušení s likvidací, a to i bez návrhu.

V jakých oborech podnikání nedoporučujete umístit sídlo firmy do bytu a v jakých oborech to může být na rozjezd podnikání naopak optimální?

Optimální je umístnění sídla v bytě především pro podnikatele zabývající se různými druhy poradenství, jako například účetními službami či zprostředkovatelskou činností. Na druhou stranu umístění sídla v bytě nelze doporučit činnostem, které s sebou přinášejí zvýšenou hlučnost, prašnost či potřebu velkého prostoru.

S čím dalším je třeba počítat, když sídlo firmy uvedu na adrese, kde zároveň bydlím?

Jestliže máte jako podnikatel své sídlo umístěné v bytě, musíte ho mít mimo jiné viditelně označeno. Musíte tak počítat s tím, že vás na adrese může hledat kdokoliv. Ať už vaši dodavatelé, odběratelé, věřitelé či kontroly z úřadů.

Co když firmu na dveřích před vstupem do nemovitosti neoznačím, hrozí nějaká sankce?

Ano, neoznačení sídla je podle živnostenského zákona přestupek, za který vám hrozí pokuta až do výše 100 000 korun.

Musím do bytu, ve kterém mám sídlo firmy, pustit kontroly z úřadů?

Ano, musíte. V opačném případě by mohlo dojít k udělení citelné sankce. V krajním případě by pak mohlo dojít až ke sjednání přístupu správního orgánu v součinnosti policejního orgánu.

Dochází v praxi i k situacím, kdy do bytu, v němž je sídlo firmy, vstoupí exekutor?

Jistě, k takovým situacím dochází poměrně často. V případě, že se podnikatel dostane do situace, kdy je na něm soudním exekutorem vymáháno splnění povinnosti, pak má exekutor mimo jiné pravomoc vstoupit do sídla podnikatele, a učinit soupis jeho majetku. V této situaci však není rozhodující, zda je sídlo umístěno v bytě či v jiných prostorech.

Co hrozí, když přijde exekutor do firmy, která má sídlo právě v bytě?

Pokud má podnikatel sídlo v bytě, ve kterém žije se svou rodinou, nemá soudní exekutor příliš možností, jak zjistit, co je součástí majetku podnikatele, tedy dlužníka, a co je majetkem jeho blízkých. Pokud podnikatel s exekutorem spolupracuje, pak je samozřejmě možné si v určité míře tento problém na místě vyjasnit. Pokud by však podnikatel nespolupracoval, případně ani nebyl soupisu přítomen, pak bude do soupisu pravděpodobně zahrnuto velké množství věcí, které nejsou součástí jmění podnikatele a patří například jeho dětem, či jiným členům rodiny.

V případě, že taková situace nastane, může se osoba, která byl exekucí postižena (v tomto případě příbuzní podnikatele) bránit, a to tzv. vylučovací žalobou neboli návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu.