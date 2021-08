Změna trvalého pobytu. Nová občanka nestačí, kam všude svou adresu nahlásit?

Vaše první kroky povedou na obecní úřad, kde vyplníte a podepíšete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč. K tomu budete potřebovat doklad potvrzující buď vlastnictví bytu či domu nebo oprávněnost jeho užívání.

Vlastnické bydlení prokážete výpisem z katastru nemovitostí, oprávněnost užívání nájemní smlouvou. „Pokud nebude k dispozici výpis z katastru, protože ještě nedošlo k zápisu nového vlastníka či není k dispozici nájemní smlouva, je možné doložit písemný souhlas vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem, nebo je možné formulář podepsat s vlastníkem domu nebo bytu přímo před pracovníkem úřadu,“ upřesňuje advokát AK Noerr David Němeček.

Máte nájemní smlouvu, ve které je ustanovení, které zřízení trvalého pobytu zakazuje? Pak vězte, že je neplatné a ví to i na úřadech. „Takové ustanovení nájemní smlouvy správní orgán neposuzuje, trvalý pobyt tedy zapíše,“ potvrzuje Petr Havránek z Magistrátu města Ostravy.

V případě nájemního bytu si trvalý pobyt měnit nemusíte, je to jen na vás. Praktické to ale není, už jen kvůli doručování pošty. Řada poštovních zásilek je totiž doručována takzvanou fikcí, jejíž podstata spočívá v tom, že i když si dopis fyzicky nevyzvednete, po uplynutí určité doby se považuje za doručený. V praxi advokátních kanceláří se objevuje často.

„Jde například o situace, kdy řidič překročí povolenou rychlost a na základě kamerového systému je proti němu zahájeno přestupkové řízení. Pokud si nevyzvedne poštu, úřad může rozhodnout o tom, že řidič musí zaplatit pokutu, aniž by se o tom on sám dozvěděl,“ upozorňuje David Němeček. Takto mohou vznikat dluhy, o kterých nevíte, a které časem jen narůstají.

A to není jediná nevýhoda. Například na parkovací kartu bez trvalého pobytu v té které zóně můžete zpravidla zapomenout. A problematické by bylo nejspíš i přijetí dítěte do mateřské školy či zápis prvňáčka.

Nová občanka i malý techničák

Po ohlášení změny místa trvalého pobytu jste povinni do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového občanského průkazu. Za jeho vydání se nic neplatí a na úřadě vás i vyfotí. Nový občanský průkaz bývá k vyzvednutí do 30 dnů.

Nový řidičák nepotřebujete, ale pokud vlastníte auto, čeká vás další povinnost. Do 10 pracovních dnů musíte navštívit dopravní odbor kvůli změně v registru vozidel. Zde zaplatíte správní poplatek 50 Kč. Jdete vlastně žádat o nový „malý technický průkaz“, který vám bude vydán už s novou adresou. Do „velkého techničáku“ vám budou doplněny nové údaje. Dobrou zprávou je, že i při stěhování do jiného kraje vám zůstane stará registrační značka vozidla.

Zdravotní pojišťovna a finanční úřad

I když od roku 2012 fungují základní registry, ke kterým jsou připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále platí oznamovací povinnost podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do 30 dnů od změny trvalého bydliště tuto změnu musíte své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.

U finančních úřadů (FÚ) záleží na tom, zda jste u FÚ registrováni, tj. zda máte DIČ (daňové identifikační číslo) či nikoliv. Pokud nejste registrováni a přestěhujete se mimo územní působnost stávajícího finančního úřadu, zašle vám ten původní oznámení o změně, ve kterém také uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen daňový spis.

Pokud jste registrovaným daňovým subjektem a přestěhujete se mimo územní působnost finančního úřadu, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, výslovně uvedeným v rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Nezaměstnaní a důchodci

Pokud jste evidování na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo vám náleží dávky pomoci v hmotné nouzi, změnu trvalého pobytu musíte úřadu nahlásit do osmi dnů.

Jestliže pobíráte důchod prostřednictvím složenky na poště, je třeba změnu nahlásit nejprve na kterékoliv poště. Ta převede výplatu důchodu na novou poštu podle místa trvalého pobytu a následně změnu ohlásí i samotné České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

„Jestliže důchod dostáváte na účet, nahlásíte změnu přímo ČSSZ dopisem s vlastnoručním podpisem, nebo můžete oznámit nový pobyt na formuláři Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení u výplaty důchodu poukazovaného na účet, který je k dispozici ke stažení na stránkách ČSSZ,“ radí Jitka Drmolová z ČSSZ. U hotovostních výplat může mít nesplnění povinnosti ohlásit změnu adresy za následek zastavení důchodu.

Podnikatel

Živnostenskému úřadu nemusíte změnu adresy trvalého pobytu hlásit, údaje si úřady v rejstříku živnostenského podnikání změní samy. „Adresa sídla podnikatele zůstává bez ohledu na změnu trvalého pobytu na původní adrese. V případě, že se mění rovněž adresa sídla podnikatele, je nutné novou adresu sídla do 15 dnů nahlásit,“ upozorňuje Petr Havránek.

Změnu provedou na kterémkoli živnostenském úřadě a zaplatíte za ni správní poplatek 100 Kč. Případně můžete stanovit, že vaše sídlo podnikatele má vždy souhlasit s adresou vašeho trvalého bydliště. Příště tak už nebudete muset změnu hlásit, vše se natáhne z registrů.

Oznámit změnu trvalého pobytu nemusíte ani správě sociálního zabezpečení (OSSZ), i ta se změnu dozví prostřednictvím Informačního systému základních registrů ministerstva vnitra, sama zajistí převod spisové dokumentace na nově příslušnou OSSZ, od níž pak OSVČ obdrží informace o novém variabilním symbolu a o čísle účtu, na které má hradit zálohy na pojistné.

Změnu adresy sdělte i svému zaměstnavateli, a nejen jemu. „ Změnu adresy je dále vhodné nahlásit své bance, pojišťovně, ošetřujícímu lékaři, škole, dodavatelům energií, nebo telefonnímu operátorovi. Jinými slovy všem, kdo s vámi ze své podstaty může komunikovat prostřednictvím pošty, nebo tam, kde to přímo vyplývá z příslušné smlouvy,“ shrnuje advokát David Němeček.