Neplatič či chovatel hadů. Jak řešit problémy se sousedy v SVJ?

Kvůli opatřením proti šíření pandemie se nemohla konat shromáždění, tento problém ošetřil zákonodárce v tzv. zákonu lex covid tak, že vlastníci mohou hlasovat per rollam, tedy mimo zasedání, korespondenčně. Do jakého data tato možnost platí? A co pak?

Tato možnost podle lex covid platí do 30. 6. 2021. Jen pro upřesnění, hlasovat mimo zasedání bylo možné i dříve, před přijetím zákona lex covid, a to podle § 1211 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení však musí být učiněn pokus o svolání řádného shromáždění a teprve poté, co se nesejde dostatečný počet vlastníků a shromáždění není způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

Pokud by společenství chtěla zavést formu hlasování per rollam i po tomto termínu, musí být upravena ve stanovách SVJ. Co se týká samotné změny stanov, pak do 30. 6. 2021 může ke změně dojít formou per rollam podle lex covid, po tomto termínu podle § 1211 občanského zákoníku.