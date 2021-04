Právní poradna: Nájemník mi přestal platit, nevím si rady. Co s tím?

Zatímco v loňském roce stát kvůli mimořádným opatřením umožnil lidem odklad plateb včetně nájmů, letos už to neplatí. Lidé by tak měli své závazky splácet včas. Co ale dělat, když pronajímáte svůj byt a váš nájemník přestane platit? Na co má pronajímatel bytu právo a jak takovou situaci řešit?