Když nenašla to, co chtěla, naštvala se a začala to vyrábět sama v kuchyni

Nedávno jste si založila web s vonnými vosky. Proč zrovna vonné vosky? Není na českém trhu dost tohoto zboží?

Na českém trhu je vonných vosků sice spousta, ale nejsou české. V záplavě světových značek občas nějaký ten český výrobce vykoukne, není jich však mnoho. Ale hlavním důvodem, proč jsem začala vosky vyrábět, byly finance. A nemyslím jen ty svoje. Český trh je přesycen zahraničními značkami svíček a vosků, které nejsou zrovna nejlevnější.

Nenajdou se i ty levnější?

Spíš ne. Já osobně si nedokážu představit, že bych si za několik set korun koupila jednu jedinou svíčku a tu pak doma pálila, dokud ji nespotřebuji. To by mě nebavilo. Proto se snažím mít pestrý a originální sortiment vůní, ze kterého je radost vybírat. A za přijatelnou cenu, která peněžence tolik neublíží. Je pravda, že budu od 1. října vosky zdražovat, ale domnívám se, že půjde stále o slušné ceny.

Vím, že jste studovala dvě vysoké školy, proč jste je nedokončila? Co se stalo?

Studovala jsem angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě v Liberci a o několik let později Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. První školu jsem nedostudovala vlastní vinou, u té druhé to bylo tak napůl. Prodlužovala jsem si studium a škola pak bohužel zkrachovala. Oba neúspěchy mě ale utvrdily v tom, že prostě nejsem studijní typ. Biflování informací, kterým pořádně nerozumím, je pro mě noční můra. Naštěstí mi časem došlo, že pro to, co chci v budoucnu dělat, žádný titul nepotřebuji.

Přesto v oborech, které jste začala studovat, pokračujete. Je to tak?Pracuji jako korektorka elektronických knih, což znamená, že trávím spoustu času u počítače. Kontroluji texty knih, které byly převedeny do elektronické podoby, a opravuji všechny chyby, které při převodu vznikly. Jako lektorka angličtiny a češtiny pak dojíždím do firem nebo k lidem domů na soukromé hodiny.

Marta Kadlecová (34) Studovala češtinu a angličtinu na Pedagogické fakultě v Plzni, poté Literární akademie Josefa Škvoreckého, ani jednu VŠ nedokončila.

Momentálně je korektorkou elektronických publikací a občasné redaktorkou knih.



Překládá knihy a menší publikace z angličtiny a slovenštiny do českého jazyka.



Bydlí v Praze, na volné noze je od roku 2005.

Letos na jaře založila vlastní e shop s názvem vonne vosky od marty.

Je svobodná, bezdětná.

Jak vás živí tato dvě povolání? Máte dostatek zakázek, plynulý příjem z této činnosti?

Příjem je to nestálý a měsíc od měsíce jiný. Během letních měsíců navíc téměř neučím, protože je v tomto období většina studentů na prázdninách a dovolených. K tomu se ještě letos přidala další výzva v podobě Covidu. Během karantény jsem měla téměř nulový příjem. Naštěstí jsem zrovna v té době spouštěla e-shop a objednávky vosků mi zajistily hezký přivýdělek. První objednávku jsem obdržela zrovna na své narozeniny.

Vraťme se k vašim voskům. Kde nakupujete jednotlivé ingredience? Jak a kde jste zjistila, že právě ony jsou ty pravé?

Věděla jsem, že chci používat sójový vosk a co nejkvalitnější vůně. Ve fázi plánování jsem si udělala pečlivý průzkum českého trhu a surovin, které u nás lze pořídit. Vosk, který teď používám, je u nás prakticky nesehnatelný, a pokud ho nějaký dodavatel má, je z dovozu. Stejně tomu bylo i v případě vůní. Česká nabídka pro mě byla nevyhovující. Proto většinu ingrediencí objednávám z Anglie. Abych se ujistila, že jsou suroviny kvalitní, důkladně jsem pročítala veškeré informace a chemická složení, vyhledávala hodnocení zákazníků a psala si s dodavateli.

Na svém webu máte velkou škálu vonných vosků od květinových až po ty, které připomínají jídlo. Kde sháníte vonné esence, aby vosky opravdu voněly tak, jak by měly?

Vůně dovážím od několika různých dodavatelů. Čtu si hodnocení a zkušenosti zahraničních výrobců vosků a svíček, abych předem věděla, do čeho jdu, což mi výběr vůní dost usnadňuje. Většina vůní, které objednávám, je velice realistická. Třeba jednu z vůní, Tequilu, jsem zakoupila spíše z legrace, protože jsem myslela, že bude jen slabým odvarem originálního alkoholického nápoje. O to větší bylo mé překvapení, když jsem otevřela lahvičku a přivoněla. Teď si kvůli tomu, jak je reálné, nejsem jistá, zda toto aroma vůbec někdy použiji.

Mezi vosky bývá velký rozdíl. Některé se jen tváří, že připomínají třeba jen jahody nebo vůni moře.

Všechny vůně osobně testuji jak za studena, tak při pálení. Pokud mám pocit, že vůně nesplňuje, co jsem od ní čekala, v e-shopu se neobjeví. Pak už záleží jen na nose a vkusu zákazníka, jelikož každému voní něco jiného.

Ve své nabídce máte i vosky s vůní drahých parfémů. Děláte to tak, že do toho základu prostě stříknete tu kterou vůni, anebo to má jiný technologický postup?

Postup výroby se u parfémových vůní nijak neliší od těch ostatních. Přimíchávají se do rozpuštěného vosku.

Co všechno jste musela sehnat, abyste mohla vosky vyrábět? Na kolik vás vyšly vstupní investice?

Vstupní investice mě vyšly na několik desítek tisíc. Aby náklady nebyly tak vysoké, rozdělila jsem si je do několika měsíců. Postupně jsem tak dovážela sójový vosk, vůně, barvy, dekorace a formy. Tady v Čechách jsem pak pořizovala ještě obalové materiály, etikety a nádoby na lití vosku. Později k tomu přibyly ještě náklady na uskladnění.

Jak se vaše produkty prodávají? Sama říkáte, že zatím nic moc, čemu prozatímní nezájem přikládáte?

Vonné vosky jsou stejně jako svíčky sezonní produkty. Když jsem na přelomu března a dubna začínala, prodeje byly větší. Během teplých letních měsíců se vosků prodalo jen pár. Na podzim a v zimě očekávám větší prodeje, protože bude k pálení vonných vosků ideální počasí a nálada.

Jak se vlastně vyrábějí vonné vosky?

Rozpustí se vosk, přidá se vůně a nakonec se vosk lije do forem. Zní to jednoduše, ale jak jistě každý výrobce svíček a vosků ví, zase tak lehké to není. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem přišla na ideální postup – kdy přidat barvu, jaká teplota je vhodná k přidání vůně, při jaké teplotě nalévat. Aby byly vosky rozmanité, učím se novým metodám dekorací a lití, takže se proces pokaždé trochu liší. Součástí výroby je také důkladné čištění forem a nádob a závěrečný úklid.

Podle čeho vybíráte vzory a vůně? Jak se dělá třeba takový dýňový vosk? Ptám se proto, že dýně podle mě nijak oslnivě nevoní.

Samotná dýně vám oslnivě vonět nemusí, ale přidejte k ní třeba skořici nebo hřebíček a hned máte úžasnou podzimní vůni. Tvary vosků vybírám podle toho, jaké formy mě zaujmou a jaký druh vosků se chystám vyrábět. Časem bych si chtěla navrhnout vlastní design forem, takže už teď hledám firmy, které by se zabývaly malonákladovou výrobou.

Máte dost místa k výrobě a skladování?

Vosky vyrábím doma v kuchyni. S místem na skladování však zápasím ze všech sil a obávám se, že prohrávám. Zakopávám o krabice s vosky a za postelí mám vyskládané štosy poštovních krabic. Momentálně vyklízím jednu větší knihovnu, kam se mi snad všechny ty vosky vejdou. Pronájem skladu pro mě nemá smysl, protože potřebuji mít vše po ruce.

Kolik produktů jste už prodala, o co je největší zájem? Neuvažujete, že byste prodávala třeba přes Flér?

Těch kusů, co jsem už prodala, je docela hodně. Velký zájem je například o vonný vosk Marnivá mandarinka či parfémový vosk Mocný úspěch. Na Fléru už také nějakou dobu prodávám, kvůli časové vytíženosti ale nestíhám tamní obchůdek tak často aktualizovat.

Jak zápolíte s obalovou technikou, jak s reklamou? Pomáhá vám někdo?

Abych co nejvíce ušetřila, vše si obstarávám sama. Od tvorby e-shopu až po odesílání objednávek. Aby si vosky zachovaly tu nejvyšší kvalitu, balím je vždy až těsně před odesláním. Chtěla jsem u nás najít vhodné kompostovatelné sáčky, ale vzhledem k povaze vonných vosků je to téměř nadlidský úkol. Doufám, že se mi časem podaří najít někoho, kdo mi je na zakázku bude vyrábět. Proto vosky zatím balím do „pouze“ recyklovatelných celofánových sáčků. Reklamu si také zařizuji sama, většinou prostřednictvím recenzentů a propagací na sociálních sítích.

A co neveselá práce s odesíláním?

Balení vosků mi sice dává zabrat, ale samotné odesílání je naštěstí to nejmenší. Propojila jsem si e-shop se Zásilkovnou, takže se mi objednávky nahrávají přímo do systému Zásilkovny. Mně už pak stačí jen vytisknout štítek s adresou, nalepit ho na poštovní krabici a balíček pak odnést na jakoukoliv pobočku.

Máte hezký a přehledný e-shop. Ten jste si dělala sama?

Ano, ale někdy mi to dalo pěkně zabrat. Při jeho budování jsem se často vztekala, protože mi něco nefungovalo tak, jak jsem chtěla. Tiskárna mě při tisku etiket přiváděla k šílenství a naschvál je tiskla šejdrem.

Jaké máte plány do budoucna?

Mám v plánu dále rozšiřovat nabídku vůní a tvarů a otevřít si i zahraniční e-shop, na kterém právě pracuji. Také bych chtěla zavést kromě vosků i sójové čajové svíčky. V polovině listopadu budu prodávat na víkendovém pražském trhu, takže momentálně připravuji vánoční vůně. Mým velkým snem je otevřít si jednou kamenný obchod s vlastní dílnou.

Co byste vzkázala potencionálním zákazníkům?

Prodávám to, co bych si koupila já sama. Soustředím se na obsah, ne na obal. Zpočátku jsem vosky fotografovala v různých zátiších s květinami, ale později mi došlo, že to není to, co prodávám. A navíc mi kvůli několika fotografiím bylo líto květin. Proto na současných fotografiích můžete vidět pouze vosky. Pořízené na denním světle bez použití jakýchkoliv filtrů a příkras. Ze stejného důvodu jsem si vytvořila jednoduché etikety, které zbytečně neodvádí pozornost od vosků a příliš nezvyšují vynaložené náklady na výrobu. Nešla jsem do svého projektu se záměrem vydělat hromadu peněz. Chtěla jsem dělat něco kreativního, co mě bude naplňovat.