Hledá se statečný náhradník. Ve hře je volné místo v rekvalifikačním IT kurzu zdarma

Statistiky hovoří jasně. Podle dat ČSÚ průměrná mzda v IT setrvale roste a v roce 2023 se přiblížila 80 tisícům korun. Počet zaměstnanců v IT roste taktéž, nemluvě o těch, kteří se uplatní jako živnostníci. V hojných inzerátech pak firmy nabízejí zajímavý plat již za juniorské pozice, zatímco za seniorské není výjimkou nabídka dvakrát až třikrát vyšší.

„Jedná se o evidentní trend,“ uvádí David Jančík, jeden ze spoluzakladatelů firmy ITnetwork. „Abychom trend prokázali, autenticky zaznamenáváme celý průběh studia. Pokud to účastníci Výzvy 5 Statečných nevzdají, uvidíte je, jak zahájí svou novou kariéru,“ dodává.

Do kurzů se hrnou stovky lidí měsíčně

Do rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT ČR se jen v ITnetwork měsíčně registrují stovky lidí. Z absolventů, kteří o to skutečně usilují, si pak 90 % najde novou práci v IT do tří měsíců. Náklady na kurz navíc pomáhá řešit úřad práce, který je v případě schválení žádosti hradí, výjimkou ale nejsou ani samoplátci. A ani to není poslední možnost, jak získat IT kurz, který člověku může změnit život.

V ITnetwork vyhlásili Výzvu 5 Statečných. Díky ní se může pět vybraných zájemců zúčastnit kurzu zdarma. Celou jejich cestu pak v ITnetwork zdokumentují a najdou jim práci v IT oboru.

Příležitost pro náhradníka

Učitel Jiří, který si v kurzech vysloužil podle svého koníčku přezdívku Viking, překonal všechna očekávání i dosavadní rekordy. První část, tedy rekvalifikační kurz Programátor WWW aplikací,dokončil v termínu a s historicky nejlepšími výsledky u zkoušek. Rozhodl se ale dál nepokračovat a přenechat dokončení mise náhradníkovi.

Navazující část totiž garantuje zaměstnání. Druhá část, kurz Java programátor - PRO, by jej odvedla od jeho dosavadního poslání, a tím je učit. Chce zůstat učitelem a vyzývá dalšího Statečného, aby jej nahradil. Ten získá od ITnetwork vzdělání a stane se součástí příběhu, který bude možné sledovat po několik dalších měsíců.

Dobrý důvod je klíčem k úspěchu

Nic není zadarmo, vždyť vzdělání získané v rekvalifikačním kurzu má hodnotu desítek tisíc korun, které ani 5 Statečných, ani náhradník nemusí hradit. Co však mít musí, je dobrý důvod ke studiu.

„Je rozdíl mezi studentem, který se opravdu chce něco naučit a má k tomu dobrý důvod, a tím, kdo jen plní nějakou povinnost. A my chceme učit ty, kteří se naučit chtějí,“ říká Michal Čápka, ředitel rekvalifikací ITnetwork. Je tím, kdo stojí za výukou v ITnetwork a bude posuzovat důvody uchazečů o post náhradníka ve Výzvě 5 Statečných. Abyste totiž byli vybráni jako náhradník, nestačí jen správně vyplnit test studijních předpokladů, ale musíte nahrát video, ve kterém uvedete, proč chcete studovat. Teprve pak se stanete 5. Statečným. Je to skoro stejné, jako byste získali stipendium ke studiu.

Do výzvy se může přihlásit každý

Za pokus to stojí. Na webu ITnetwork mohou zájemci vyplnit formulář, jímž se lze zařadit do výběru. Je třeba počítat s tím, že studijní počínání účastníků bude po celou dobu studia dokumentováno. „Chce to trochu odvahy, ale statečnost přináší ovoce. Vždyť se z vás může stát programátor a vstoupíte do světa, který zažívá doslova boom, ať už v otázce platů, nebo samotného pracovního uplatnění,“ říká Michal Čápka.

Jak samotné studium probíhá, docela podrobně popisuje jedna ze Statečných, Lenka Kolaříková, která právě úspěšně prochází 1. částí.