Cihla nebo solární elektrárna? Bez investic se rozumné hospodaření neobejde

Obracejí se na vás klienti častěji, než tomu bylo dříve, vzhledem k aktuální ekonomicko‑politické situaci? A s jakým dotazem?

Počet dotazů se zvýšil. Nejčastěji s klienty řešíme stav jejich investičního portfolia, které dostává zabrat. Ale to je při současné situaci na finančních trzích pochopitelné.

Dále se objevují dotazy klientů, kteří plánují nebo si již pořídili solární elektrárnu na svůj dům. Někteří z nich se dotazují na možnosti financování a většina z nich na pojištění solárních panelů.

Měli by podle vás Češi více investovat?

Rozhodně ano. Rozumné hospodaření a budování rezerv se bez investičních nástrojů neobejde. Vlastně neexistuje jiné řešení, jak efektivně spravovat dlouhodobé finanční rezervy. A i pokud někdo má možnosti a má třeba vlastní firmu nebo pronajímá nemovitosti, měl by svá rizika diverzifikovat právě skrz investiční nástroje.

Jsme oproti Západu v investování hodně neaktivní? Proč?

Statistiky to potvrzují. Částečně je to důsledek minulého režimu, kdy osobní vlastnictví čehokoliv nebylo podporováno, a lidé neměli možnosti, jak a kde investovat. Ale pokud bychom se podívali na filmy pro pamětníky, které byly za minulého režimu zakázané, zjistíme, že investice byly dříve naprosto běžnou součástí tehdejší společnosti.

Další faktor souvisí se stále slabou finanční gramotností a vzdělaností obyvatelstva. Většina ekonomicky aktivních Čechů investuje, ale neví o tom, protože mají produkty, kde jsou investiční nástroje schované v balíčku (např. transformované penzijní fondy) nebo ještě hůře v investičním životním pojištění. Většina z nich má tyto produkty z důvodu nějakých benefitů od státu (příspěvek, daňová úleva), které ovšem v dlouhodobém horizontu postrádají smysl.

Přibývají přesto klienti, kteří teď nechtějí mít peníze bez užitku na svých na účtech?

Je to až neuvěřitelné, jak se situace změnila. Dnes je hlavním tématem v médiích válka na Ukrajině, inflace a investice. A je to pochopitelné.

Není možné zaměňovat funkci spořicího účtu s investičními nástroji. Dnes máme vysokou inflaci a je potřeba se smířit s tím, že reálná hodnota našich úspor, aktiv, poklesne. Před inflací neexistuje téměř žádná ochrana. Alespoň ne dostupná v dnešní době. Takže, spousta lidí hledá řešení, ale marně.

Jaká je v dnešní době vaše nejčastější odpověď klientům ohledně investování?

Dnešní doba na mé doporučení nemá téměř žádný vliv. Každému klientovi říkám, že do jeho portfolia patří investice úplně stejně jako spořicí účet a běžný účet. Každý nástroj má svou nenahraditelnou roli a svůj smysl. A bez investičních nástrojů se žádná domácnost neobejde, stejně jako se neobejde bez spořicího účtu.

Důležité ovšem je každý z těchto nástrojů používat správně a co nejefektivněji. Mít stavební spoření pro dítě, kterému v něm budeme spořit dvacet let na studia, je naprostý nesmysl a stejně tak je nesmysl mít pohotovostní rezervu v akciovém portfoliu.

Jednou z konzervativních forem investic je investice do cihly. Drží hodnotu a navíc se v čase s velkou pravděpodobností zúročí. Většinou je namístě investice v menších městech, kde je ještě potenciál růstu ceny. Co si o této investici myslíte?

Dlouhodobě ceny nemovitostí opravdu rostou, ale nemusí tomu tak být vždy a všude. A s tím je potřeba počítat. Pokud tedy máme všechna vajíčka v jednom košíku, máme problém. Přitom je úplně jedno, jestli těmi vajíčky jsou nemovitosti, zlato, akcie, dluhopisy, kryptoměny, diamanty… Investice by měla být vždy diverzifikovaná a ideálně do aktiv, která jsou bezpečná a jejichž hodnota má nějaký fundamentální základ.

U investičních nemovitostí hraje významnou roli právě lokalita. A na první pohled levný byt v malém městě nemusí znamenat výhru. Levný byt může být důsledkem horší infrastruktury, slabší kupní síly, nižší životní úrovně, menšího zájmu o bydlení v dané lokalitě. Vlastnit byt v místě, kde není poptávka po nájemním bydlení, není výhodné.

Je tato investice vhodná pro ty, kteří mají menší úspory na účtech a se stále se zvyšující inflací chtějí někde investovat?

Dnes v podstatě neexistuje nástroj, který by krátkodobě ochránil peníze před inflací. V dlouhodobém horizontu to již samozřejmě možné je a do takového portfolia zcela jistě patří i investice do nemovitostí. Ten, kdo bude mít dostatek zdrojů, si může koupit nemovitost celou. Ten, kdo nemá tolik prostředků, může využít možnost investice formou podílového investování do nájemních, resp. investičních bytů.

Lukáš Urbánek Ve společnosti Partners působí od roku 2008 na pozici finančního poradce.

Provozuje VIP poradenskou kancelář ve Zlíně.

V roce 2018 se stal držitelem prestižního mezinárodního certifikátu European Financial Planner – EFP, který v České republice vlastní pouze 33 lidí.

V jakých oblastech má podle vás smysl takto investovat, popřípadě do jaké částky? Jaký je podle vás odhadovaný růst při této investici?

Každé investiční portfolio by mělo být diverzifikované. Pokud tedy zvažujeme investici do nemovitosti, měla by tato část tvořit maximálně třetinu aktiv.

Každé investiční portfolio by mělo být rozložené také v čase. To znamená, že by ho měla tvořit pohotovostní krátkodobá rezerva s horizontem 0–2 roky, střednědobá rezerva do 5 let a dlouhodobá rezerva nad 5 let.

Pro každý účel potom volíme jiné poměrové zastoupení aktiv (dluhopisy, akcie, nemovitosti, alternativní investice). S investičním horizontem jde pak ruku v ruce výnos, který může investor očekávat. Krátkodobě mohou být výnosy výrazně odlišné od očekávání, ale dlouhodobě se budou blížit svému normálu. Z tohoto pohledu očekávaný výnos dluhopisů kolem 5 % a akcií kolem 8 % není nezajímavý.

Investovat tedy má rozhodně smysl a dalo by se říct, že kdykoliv. Investovat bychom měli ovšem pouze volné prostředky a ideálně mít vždy pohotovostní rezervu.

Může dobrá investice porazit inflaci? Patří tento druh investice mezi ty dobré?

Může, a v dlouhodobém horizontu se tomu opravdu tak děje. Ten, kdo investoval před deseti lety do akcií, je nyní stále v plusu a inflaci poráží. Ten, kdo začal investovat v lednu, bude na své investici s největší pravděpodobností ve ztrátě okolo 15 % a k poražení inflace mu zbývá poměrně dlouhá cesta. Ale to neznamená, že je to špatně. Pokud byla taková investice naplánovaná pro dlouhodobý horizont, je potřeba pouze tento horizont dodržet.

Také investice do nemovitostí dlouhodobě poráží inflaci. Otázkou je, jak tomu bude v budoucnu, protože růst cen nemovitostí v posledních letech byl enormní a zcela jistě se vymykal zdravému růstu.

Jaký je podle vás nejpravděpodobnější scénář toho, co nás v blízké době ještě na poli financí čeká?

Křišťálovou kouli nemám, takže nevím. S největší pravděpodobností se bude jednat o období nejistoty a střídání optimismu s pesimismem, což není nic neobvyklého. Pro rozumné investory by to nemělo znamenat žádné velké změny. Krátkodobé rezervy takový investor totiž spravuje konzervativně a dlouhodobé nyní nepotřebuje rušit se ztrátou, protože díky krátkodobým rezervám si může dovolit dopřát své dynamické investici čas.