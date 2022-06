Investice nyní inflaci neporáží. Podle analytiků se ale blýská na lepší časy

„Musíme si nalít čistého vína. Překonat investováním a obchodováním v České republice 15% inflaci nebude vůbec jednoduché. Myslím si, že boj s inflací dopadne tak, že budeme rádi, když její efekt alespoň nějak zmírníme,“ upozorňuje obchodní ředitel brokerské společnosti XTB Vladimír Holovka.

To podle něj rozhodně neznamená, že bychom měli na investice rezignovat. Dlouhodobé investory nemusí ani současná situace znepokojovat, krátkodobým obchodníkům na trzích zase přináší nejednu zajímavou příležitost. Všichni ale musejí počítat s tím, že letošní rok bude z hlediska výnosů podstatně jiný, než byly roky minulé. Finanční trhy, s výjimkou dluhopisového trhu, který aktuálně začal těžit z vysokých úroků, budou spíše volatilní a akciové trhy nejspíš klesnou.

„Krize, kterou přinesl covid, byla velice rychlá, protože zasáhly jednotlivé vlády a centrální banky, které ekonomiku a finanční trhy podpořily. Co zažíváme teď, je ale něco jiného. Máme tady inflaci a centrální banky a vlády musejí sundat nohu z plynu a začít brzdit,“ vysvětluje Vladimír Holovka. Právě to je spolu se zvyšováním úroků centrální bank důvodem ke korekcím na akciových trzích.

Inflace je už teď minulostí?

Podle investičního stratéga skupiny Partners Martina Mašáta zhodnocení investic nelze poměřovat aktuální inflací, protože investice jsou ze své podstaty aktivem dlouhodobého charakteru. Přesto i on potvrzuje, že letošní rok bude z hlediska výnosů slabší.

„Letošní průměrná inflace, právě kvůli prudkému zdražování energií, potravin a nájemného v prvním pololetí, dosáhne cca deset procent a tuto metu se klasickým způsobem investování pravděpodobně nepodaří nikomu dohnat. Výhodou ale je, že lidé začali více přemýšlet o investicích a nenechávají zbytečně ležet peníze na účtech,“ říká Martin Mašát. Zároveň dodává, že inflace, kterou nyní zažíváme, je už teď minulostí.

„Prognóza České národní banky předpovídá, že za rok inflace klesne na čtyři procenta a dále pak ještě níže, až ke dvěma procentům. A to je to číslo, které nás do budoucna zajímá. V tomto případě je veliká šance, že i konzervativní investice se vyplatí,“ vysvětluje.

Za příklad dává české dluhopisy. I když se jejich růstu v minulých letech příliš nedařilo, mají do budoucna velkou šanci překonat inflaci. Pokud se jejich výnos nyní pohybuje kolem pěti až šesti procent ročně, znamená to výnos kolem 25 procent za pět let. A takovou dlouhodobou inflaci nejspíš nepředpokládá vůbec nikdo.

Investování je běh na dlouhou trať

Mnohým investorům do podílových fondů nebo do burzovně obchodovaných fondů (ETF) se dnes může zdát, že investování je takzvaně pro kočku. Není tomu tak. Jakmile odezní inflace a zklidní se situace na Ukrajině a v ekonomice, podle analytiků se vrátí lepší časy.

„V horizontu roku se svět opět nastaví na nový ´normál´. Přežijí silné a efektivní firmy, vyčistí se trh nezaměstnanosti a akciové trhy zase vyrazí směrem nahoru. Pro příští rok proto očekávám už opět pozitivní vývoj. V pětiletém horizontu standardní výkonnost akciových trhů odhaduji kolem průměrných plus osm až deset procent ročně,“ uvádí Martin Mašát.

K investování je třeba přistupovat s chladnou hlavou. Investoři by proto rozhodně neměli panikařit a svých investic se zbavovat jen proto, že se jim teď aktuálně nedaří. A stejně tak by měli přistupovat i k případným změnám v portfoliu.

„Změna strategie by měla spíše vycházet z toho, kdy a jak potřebuje investor peníze. A ne z toho, co se zrovna děje na trzích. A pokud se nezměnil rizikový profil investora, svým způsobem není ani teď důvod něco měnit,“ dodává expert.

Zájem o investování roste

Obdobně na věc nahlíží i Vladimír Holovka z XTB. Podle něj si potřebu investování v Česku uvědomuje stále více lidí. Potvrzuje to obrovský nárůst počtu nových investorů na tuzemském trhu.

„Začalo to už za covidu, kdy média hovořila o propadech finančních trhů, například z důvodu narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců. Do investování už tehdy ´naskákalo´ mnoho nováčků. Viděli příležitost pro zajímavé obchody,“ tvrdí.

I když aktuálně finanční trhy ve vztahu k inflaci závratné zhodnocení nepřinášejí, při dlouhodobější úvaze stále zůstávají jednou z mála množství, jak peníze ochránit.

„Protože nám inflace vylétla extrémně vysoko, bylo jen těžko možné najít v uplynulých měsících nějakou investici, která by ji překonala. Meziroční 15% inflace je údaj za uplynulých 12 měsíců. Dluhopisový i akciový investoři tak mají pravděpodobně to nejhorší již za sebou. Z pohledu investic se do budoucna dívám už zase optimisticky. A to i přesto, že nás pravděpodobně čeká v České republice mírná recese,“ uzavírá Martin Mašát.