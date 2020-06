Láska ji přivedla na mizinu. Manžel se zadlužoval a dluhy neplatil

Katka si ve svých 27 letech našla přítele, zamilovala se a společně začali plánovat budoucnost. Její partner a budoucí manžel si však po několika měsících postěžoval na to, že si v minulosti musel vypůjčit peníze na zaplacení nájmu. To proto, aby nemusel skončit na ulici. V stejnou dobu také ale nemohl ani najít práci. Splátky proto bance hradil spíše vzácně a výsledkem byla nařízená exekuce srážek z platu, což Katce doložil i platebním výměrem od zaměstnavatele. Na jeho účet mu chodila měsíčně mzda ve výši zhruba šest tisíc korun.

„Šlo o nezabavitelnou část mzdy při nařízení exekučních srážek ze mzdy. Tato částka musí být dlužníkovi vždy ponechána. Má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb. Tedy bydlení a stravy,“ vysvětluje Jiří Kubík, finanční poradce skupiny Partners.

Katce to přišlo však v tu dobu jako nepřiměřený trest a začala přemýšlet, jak svému partnerovi pomoci. „Bylo mi ho líto a byla jsem zamilovaná. Celý měsíc chodil do práce a pak mu přišlo sotva šest tisíc korun, to mi přišlo demotivující. Chtěla jsem mu pomoci, vlít krev do života, nastartovat ho a tím i náš společný život,“ vypráví dnes Katka.

Láska a dluhy: Katka se zadlužila

Katka se tedy po domluvě s partnerem vydala do banky vypůjčit si peníze na vyrovnání přítelových závazků. Půjčila si maximální částku, kterou jí tehdy banka vzhledem k jejím příjmům nabídla a vyrovnala partnerovi závazky. Ještě předtím se s ním dohodla, že jí každý měsíc bude dávat peníze na uhrazení splátky úvěru.

„Vypůjčila jsem si tehdy 280 tisíc korun na sedm let s měsíční splátkou ve výši asi 3 980 korun. Partner mi měl každý měsíc částku posílat. Dohodli jsme se i na tom, že budeme společně šetřit, abychom úvěr co nejdříve předčasně splatili,“ říká Katka s tím, že jejich cíl byl zbavit se partnerovy exekuce.

A pak byla svatba…

Po sotva dvouletém vztahu si Katka svého přítele vzala. I když, jak říká, měli i několik vážně kritických období plné hádek. Například i o to, proč jsou veškeré náklady spojené s domácností v režii Katky. Nebo proč jí manžel nepřispívá na úhradu úvěru, jak slíbil.

„Vše se ale vždy nějak vysvětlilo. Manžel mě pozval do kina, zaplatil dovolenou, dostala jsem pugét růží, a tak se vše vždy nějak srovnalo a šlo se dál,“ vypráví.



Jenže manžel zatoužil po vlastním velkém domu. A tak se rozhodl začít podnikat, aby na něj vydělal. Zprvu při zaměstnání s tím, že jakmile mu to situace dovolí, úplně se osamostatní. Protože si ale vybral stejný obor, v němž působil v zaměstnání, požádal Katku, aby kvůli jeho střetu zájmů jeho podnikání vzala na živnostenskému úřadu na sebe. Odvody na sociální a zdravotní pojištění, včetně daní měl samozřejmě platit on z toho, co vydělá. Katka s vidinou vlastního bydlení v rodinném domě souhlasila, zašla na živnostenský úřad a živnost ohlásila.



Po dvou letech se ozval exekutor

„Partner podnikal zhruba dva roky, prvních šest měsíců při zaměstnání, poté v něm pracovní poměr rozvázal a živil se pouze vlastní obchodní činností. V té době jsem si však neuvědomila, že nepodniká on, ale já. A o nic jsem se nestarala do doby, než u nás zazvonil exekutor,“ vzpomíná Katka.

Katka návštěvu exekutora doposud znala pouze z filmů a nerozuměla tomu, co se děje. Chodila s ním po bytě, poté si sedli a exekutor sepsal jejich majetek určený k zabavení a následné dražbě. Katka ho upozornila na to, že část označeného majetku patří jí. Exekutor ji ale odbyl s tím, že jde o společný majetek, takže ho má právo taktéž označit. Katka cítila velké ponížení, které jí ovšem zmobilizovala natolik, že se rozhodla situaci řešit.

Uhodila na manžela, proč nesplácí dluhy, a kolik dluhů vlastně má. Ukázalo se, že závazků má více než dost. Mimo jiné zjistila, že manžel u její napsané živnosti rovněž dlouhodobě neodvádí povinné platby na zdravotní a sociální pojištění a nepodával ani daňová přiznání.

„Nedoplatek jenom na těchto položkách činil něco přes 100 tisíc korun. To však nebylo všechno. Manžel si navíc peníze vypůjčoval peníze i od nebankovních poskytovatelů půjček, takže za vysoký úrok, ale i s vysokou sankcí za prodlení,“ vzpomíná Katka, která se o pomoc obrátila i na finančního poradce.

Rychlá cesta k nápravě i rozvodu

„První, co jsem Katce doporučil, bylo, aby si sjednala schůzku u notáře a využila možnosti zúžení společného jmění manželů. Naštěstí se tomu nebránila, protože jí už bylo jasné, že manželovy dluhy jsou nyní i její dluhy,“ říká Kubík.

Další cestu Katce pak naplánoval na zdravotní pojišťovnu, aby se v ní dohodla na splátkovém kalendáři. A zároveň i hned požádala o odpuštění penále v rámci řízení o odstranění tvrdosti. Obdobně pak Katka postupovala i na České správě sociálního zabezpečení, kde byla dlužná částka podstatně vyšší. Vypověděla kvůli tomu stavební spoření, které uzavřela před čtyřmi lety, sice tím přišla o státní příspěvek od počátku uzavření smlouvy. Z částky ze stavebního spoření se jí ale podařilo umořit část dluhu na sociálním pojištění.

„Moje poslední cesta pak vedla k právníkovi, prostřednictvím kterého jsem podala návrh na rozvod. Po schůzce s manželem se k návrhu přidal i on, a tak proběhl rozvod velmi rychle. I tak mi ale zůstaly dluhy v celkové výši zhruba 350 tisíc korun. Pokud tedy nepočítám ty, které měl můj bývalý muž u známých a příbuzných. S nimi si to musí vyrovnat už on sám nebo spíše oni s ním,“ říká Katka.

Dodává, že je ale i tak ráda, že má za sebou období s manželem, jemuž slepě důvěřovala a nechtěla si připustit realitu. Jediné, co ji v tuto chvíli mrzí, je, že si nemůže pořídit vlastní bydlení a je odkázána na několik let platit vysoký nájem. Banky ji totiž hypotéku na nákup bytu kvůli záznamům v registrech dlužníků neschválí a na jejich výmaz si musí počkat několik let. V bankovním i nebankovním registru klientských informací záznamy zůstávají po celou dobu trvání závazku, a ještě další čtyři roky po jeho vyrovnání. Ale i zde má šanci na nápravu starých škod.

„U Nebankovního registru klientských informací může dlužník až po splacení závazků zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů, který společnosti dal, a následně požádat registr o výmaz s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů nebyl poskytnut,“ vysvětluje Kubík.

Přesto upozorňuje, že pokud bude některá z bank i po uhrazení všech dluhů ochotna Katce na vlastní bydlení půjčit, pak ale zřejmě za vyšší úrokovou sazbu. Důvod je ten, že je pro banky jako dlužník riziková. Což si banky kompenzují vyšším úrokem, případně dalšími tvrdšími podmínkami pro klienta.