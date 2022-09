Stavby i rekonstrukce se prodražují. S financováním pomůže Hypotéka 2v1

Obvyklý třípokojový byt o výměře 65 metrů čtverečních aktuálně stojí téměř 6 milionů korun. Spousta Čechů si tak k vlastnímu bydlení pomůže z vlastních zdrojů jen velmi těžko, proto hledá řešení v podobě čerpání hypotečního úvěru. Ani ten však mnohdy s ohledem na rostoucí ceny nestačí. Velká část kupujících dnes potřebuje nejen navýšit stávající hypotéku, ale postrádá rovněž peníze na vybavení bytu či domu.

„Pro tyto případy jsme přichystali produkt Hypotéka 2v1, u kterého si klient následně může požádat o další hypotéku k té stávající, a to až do výše 800 tisíc korun. Tu lze využít, když se stavba prodraží, ale i na vybavení domácnosti, které standardní hypotéka nepokrývá,“ vysvětluje Ondřej Šuchman, manažer hypoték pro skupinu Komerční banky. „Pokud by ani tato částka klientovi nestačila, je možné předložit bance nový rozpočet, případně zpracovat nový odhad nemovitosti a vzít si hypotéku i nad tuto částku,“ dodává Ondřej Šuchman.

Úspora na poplatcích do konce září

Hypotéka 2v1 v sobě kombinuje účelovou a neúčelovou část. Avšak výhodněji. Právě až 800 tisíc korun totiž žadatelé získají k hypotéce s výhodnějším úrokem, než kdyby se rozhodli pro běžnou půjčku. Ušetří rovněž na splátkách. Tuto neúčelovou část mohou využít na co chtějí – například na kuchyňskou linku, spotřebiče, dětský pokoj, bazén i auto.

Poskytovaná částka nyní dosahuje až 800 tisíc korun, maximálně je to ovšem 30 % z částky účelového hypotečního úvěru. Díky speciální nabídce lze nyní na Hypotéce 2v1 ušetřit až 7 400 korun. Komerční banka totiž nyní nabízí zpracování úvěru a odhad nemovitosti zdarma. Akce je však omezená při podání žádosti o úvěr do konce září a podpisu smlouvy do konce listopadu 2022. Vzorový příklad a další informace jsou k dispozici zde.

Předejte štafetu svým dětem

A znáte štafetovou hypotéku? Právě ta může být cestou ke splnění snu o vlastním bydlení pro mladé. Jak její název napovídá, po čase se předá štafeta ve splácení někomu jinému. Typicky je produkt zaměřen na rodiče a děti, kdy se předpokládá, že právě rodiče štafetu rozběhnou, případně si ji vezmou spolu s dětmi, a časem převedou splácení plně na děti. Ty zatím začnou dostatečně vydělávat, aby samy mohly hypotéku splácet. V případě štafetové hypotéky od Komerční banky se hypotéka převede za stejných podmínek, děti tak převezmou výši úrokové sazby i splátek. Změnu lze navíc učinit kdykoli, i během fixace.