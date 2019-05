Hypotéky už třetí měsíc zlevňují, vliv mají akční nabídky bank

V dubnu si pro hypotéky do bank přišlo 6 395 klientů, což je jen o 269 méně než v březnu. Mírně poklesly i objemy hypoték. Lidé si ve čtvrtém měsíci letošního roku sjednali hypotéky za 14,615 miliard korun, což je o 141 milionů méně než v březnu, kdy objem činil 14,756 miliardy korun.

Meziroční pokles zájmu je ještě patrnější. Loni v dubnu totiž bylo sjednáno 7 896 hypoték v celkovém objemu za 16,871 miliard korun. Tehdy však byly hypotéky levnější, průměrná úroková sazba byla 2,51 procenta.

I když hypoteční trh už třetí měsíc provází zlevňování, úrokové sazby budou pravděpodobně postupně růst. Česká národní banka v květnu po půl roce zvýšila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu.



Vývoj hypoték V roce 2018 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 7 783 16,5 2,28 únor 7 446 15,96 2,36 březen 9 087 19,25 2,46 duben 7 896 16,87 2,51 květen 7 819 16,76 2,51 červen 9 030 19,38 2,49 červenec 7 016 15,38 2,50 srpen 8 475 18,78 2,53 září 9 153 20,80 2,57 říjen 10 590 24,28 2,66 listopad 8 617 19,49 2,78 prosinec 6 565 14,93 2,91 V roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 664 14,756 2,9 duben 6 395 14,615 2.85 zdroj: Fincentrum

„Průměrné úrokové sazby pokračovaly v dubnu v poklesu s probíhajícími jarními akcemi bank. V nejbližší době sice banky promítnou do cen úvěrů poslední zvýšení základních sazeb ČNB, ale právě s ohledem na dobíhání akčních nabídek lze očekávat, že by mělo jít o pozvolný proces,“ říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2017 Průměrná výše v Kč 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč leden 2 023 286 leden 2 120 444 leden 2 294 216 únor 2 013 220 únor 2 143 371 únor 2 193 207 březen 2 034 193 březen 2 118 087 březen 2 214 326 duben 2 054 856 duben 2 136 643 duben 2 285 414 květen 2 047 098 květen 2 143 118 červen 2 051 890 červen 2 146 185 červenec 2 021 107 červenec 2 193 045 srpen 2 119 687 srpen 2 216 908 září 2 075 601 září 2 273074 říjen 2 069 946 říjen 2 293 098 listopad 2 055 747 listopad 2 262 439 prosinec 2 153 542 prosinec 2 274 871 zdroj: Hypoindex Fincentrum

Stále vysoké ceny nemovitostí mají za následek i rostoucí průměrnou výši hypotečního úvěru. Rostou ceny starších i nových nemovitostí, takže lidé si musí půjčovat vyšší částky. V dubnu vzrostla průměrná výše hypotéky z 2 214 320 korun na 2 285 414 korun.

Měsíční splátka hypotéky sjednané v březnu 2019 ve výši jeden milion korun se splatností na 20 let v průměru činí 5 470 korun, při splatnosti na 15 let klienti splácejí v průměru 6 833 korun měsíčně.

Zajímavosti na hypotečním trhu

S novou nabídkou přišla Česká spořitelna. Od 1. dubna snížila úrokové sazby hypoték u všech fixací o 0,2 procentního bodu. Sazby platí pro hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti. Banka chce zároveň podpořit lidi pořizující své první bydlení. Na tzv. prvobydlení banka poskytne hypotéku do 90 procent hodnoty zástavy nemovitosti. Podmínkou není věk, ale zápis v katastru nemovitostí. Pokud klient žádnou nemovitost nevlastní a nemá tedy zápis v katastru nemovitostí, může i tak na levnější hypotéku dosáhnout. Úroková sazba je u 90procentních hypoték stejná jako u 80procentních.

Zlevnit hypotéky pro mladé chce i Česká národní banka a ministerstvo financí. Mladí lidé do 36 let by mohli získat hypotéky až ve výši sta procent hodnoty zástavy nemovitosti. Navíc by měli mírnější omezení z hlediska výše příjmů. Od kdy bude novinka a konkrétní parametry platit, však zatím není jasné.

V dubnu zlevňovaly hypotéky například Moneta Money Bank, Air Bank, Fio banka nebo Wüstenrot.