Manželská smlouva teplé večeře nezaručí, jistí ale střechu nad hlavou

Před lety to bývalo tak, že majetek získaný před svatbou byl jen můj, majetek nabytý v manželství s výjimkou dědictví a darů byl společný. Je to tak pořád? A jak je to s případnými dluhy?

Vámi popsaná situace se nezměnila, v současnosti ale lidé mají na výběr, zda chtějí touto cestou jít. Zákonodárci reagovali na vývoj a změny ve společnosti, a tak se dnes mohou lidé dohodnout, že po svatbě žádné společné jmění nevznikne. Nebo že vznikne, ale předem se určí, co do něj bude patřit. Manželská smlouva jim tedy dává na výběr z několika variant, jak společné jmění manželů zúžit či rozšířit.

Radim Neubauer (1977) Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, Aledo High School v Illinois a Gymnasium Liebigschule ve Frankfurtu n. Mohanem.

Od roku 2015 je prezidentem Notářské komory ČR.

Otázka dluhů je v tomto ohledu velmi důležitá. Dluhy partnera (a to i ty, které ještě nevznikly, nebo se o jejich splacení zatím nikdo nepřihlásil), jsou právě velmi častým důvodem k uzavření manželské smlouvy.

Co je možné ve smlouvě ujednat, co všechno řeší?

Řeší pouze majetek a peníze. Manželskou smlouvou můžeme zajistit, že společné jmění po svatbě nevzniká a tak i po uzavření sňatku má každý z manželů jasně dané, co je pouze jeho a co patří partnerovi. To se vyplatí například v situaci, kdy na dveře zaklepe exekutor. Přichází kvůli dluhům manžela, přičemž hmotný majetek (a to se samozřejmě týká i bytu či domu) je manželky. Společné jmění díky manželské smlouvě tedy nevzniklo a tak za manželovy dluhy není manželka zodpovědná ani po svatbě.

Na druhou stranu do smlouvy nelze klást podmínky typu plnění manželských povinností, úklid domácnosti, teplé večeře nebo třeba porod syna.

Můžeme uvést nějaký typický příklad, kdy uzavření předmanželské smlouvy doporučujete?

Důležité je zdůraznit, že manželská smlouva není jen pro mladé lidi, kteří do svazku vstupují poprvé. I když tato generace tvoří mezi žadateli značnou část, pro smlouvu si k notáři velmi často chodí i o mnoho starší lidé. Obvykle proto, že za sebou mají rozvod, ze kterého nevyšli tak, jak si přáli, a podruhé nechtějí nic ponechat náhodě. A to třeba i kvůli dětem z prvního manželství.

Obecně ale smlouvu doporučujeme všem, kdo u svého partnera tuší nebo dokonce ví o nedořešené finanční minulosti, nebo když jeden z dvojice začíná podnikat a nechce svou rodinu vystavit riziku.

Od kdy je tento institut v českém právu?

Institut se vyvíjel, ve velmi omezeném rozsahu zde byl od roku 1991, možnosti se podstatně rozšířily od roku 1998 a současná úprava platí od 1.1.2014.

Je nutné manželskou smlouvu sepsat u notáře? Kolik tento úkon stojí?

Manželskou smlouvu jinde než v notářské kanceláři sepsat nelze. Neřeší-li manželská smlouva žádný konkrétní majetek, pouze obecně manželský majetkový režim, činí odměna notáři tři tisíce korun bez DPH.

Je každá manželská smlouva zapsána do veřejného Seznamu listin?

Není, do tohoto seznamu se smlouva zapisuje pouze na vyžádání. Neuvedení ovšem znamená, že o její existenci musíme sami aktivně třetí strany (např. banky či pojišťovny) informovat. Nepříjemné je neuvedení smlouvy v seznamu v případě, že na dveře zaklepe již zmíněný exekutor. Ten do evidence před vykonáním exekuce pochopitelně nahlíží a v případě, že se o smlouvě dopředu nedozví, proběhne dokládání existence smlouvy až zpětně. Proto je lepší, když o smlouvě předem ví a vůbec majetek, který je druhého z manželů a do společného jmění nespadá, do případné exekuce nezahrnuje.

Sňatky, rozvody a smlouvy V roce 2018 bylo uzavřeno 54 470 sňatků 24 313 manželství skončilo rozvodem 10 631 párů sepsalo manželskou smlouvu

Máte statistiku, kolik smluv bylo uzavřeno?

V posledních letech je to ročně přes 10 tisíc párů. Sňatků je v ČR kolem 50 tisíc za rok, takže zhruba každý pátý pár manželskou smlouvu má. Počet svateb narůstá, lidé nechtějí žít nesezdaní například kvůli dětem, a pokud je jeden z partnerů v exekuci (i vícenásobné), manželská smlouva tuto situaci jasně řeší.

Je možné smlouvu měnit v průběhu manželství?

Ano, ale samozřejmě změny pak platí od momentu podpisu a nelze je vztahovat na minulost, kdy platila jiná verze smlouvy.

Dotaz čtenáře: Vzali se bez předmanželské smlouvy před 10 lety. On teď podniká, mají společný dům a chtějí předejít riziku exekuce v případě krachu podnikání. Mohou ještě předmanželskou smlouvu uzavřít?

Ano, nikoli však předmanželskou smlouvu, ale smlouvu, kterou mění rozsah svého společného jmění, případně sjednávají režim oddělených jmění. I tato situace je častý důvod, proč lidé navštíví notáře. Je však třeba myslet na to, že za trvání manželství smlouva před dluhy neochrání, pokud existovaly už před jejím uzavřením.