Poradna: Mám podnikat jako OSVČ, nebo založit „eseróčko?

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují výhodnost té či oné formy podnikání.

Navíc právnická osoba může mít mnoho forem, od obchodní korporace (například s.r.o., a.s.) po neziskovou organizaci. Proto není možné jednoznačně říci, co je pro podnikatele lepší, neexistuje žádná obecná formulka ani vzoreček. Je potřeba pochopit základní rozdíly, a pak se rozhodnout individuálně. Zásadní rozdíly mezi podnikáním fyzické a právnické osoby jsou především účetní a daňové.

Vedení účetnictví

Pro právnické osoby je povinné vést účetnictví. Jedinou výjimkou mezi právnickými osobami jsou neziskové organizace, které mají rovněž možnost vést jednoduché účetnictví.

Živnostník vede daňovou evidenci, ve které si zaznamenává své příjmy a výdaje za daný rok. V případě, že fyzická osoba uplatňuje výdajové paušály, vede si pouze evidenci svých příjmů.

Výdaje a paušál versus náklady

Fyzické osoby evidují skutečné výdaje. Tedy to, co bylo skutečně zaplaceno v daném roce a co souvisí s podnikáním. Při podávání daňového přiznání však velké množství živnostníků využívá možnosti uplatňovat tzv. výdajové paušály.

Pokud živnostník nechce vést evidenci svých výdajů, anebo jsou jeho skutečné výdaje příliš malé, může využít výdajových paušálů. Podle charakteru činnosti má možnost uplatit 30–80 % svých příjmů jako své výdaje. Živnostníkovi tedy odpadá starost s administrativou a má možnost si od svých příjmů odečíst větší částku. Právnické osoby nemají žádnou možnost paušálu.

Daňová povinnost

Fyzické osoby jsou zdaňovány 15 % sazbou daně z příjmu, právnické osoby sazbou 19 %. Navíc fyzické osoby mají možnost od svého daňového základu odečítat dary, úroky z hypotéky, pojistné na životní pojištění a třeba i odečíst náklady na vzdělávání.

Slevy na dani zase umožňují snížit samotnou vypočtenou výši daně (sleva na dítě, poplatníka, důchodce, studenta, školkovné apod). Daňová povinnost se tedy odvíjí od nižšího základu daně, než je tomu u právnických osob.

Šárka Pelikánová (29) Je majitelkou a zakladatelkou rodinné firmy Connect Economic Group.

Zaměřuje se na poradenství v účetnictví, daních a mzdách.

Pracovala v Japonsku jako analytička v investičním fondu a studovala tam MBA.

Příjmy versus Výnosy

Fyzické osoby zdaňují pouze ty příjmy, které skutečně inkasovaly na svůj bankovní účet či v hotovosti. Oproti tomu právnické osoby zdaňují veškeré výnosy, které mají zaznamenány ve svém účetnictví na základě účetních dokladů.

V praxi to znamená, že pokud firma pošle svému zákazníkovi fakturu, ale zákazník ji neproplatí, musí firma z této neuhrazené faktury odvést taky daň. Živnostník by takovou částku zdaňovat nemusel, protože jsou rozhodující pouze jeho skutečné příjmy.

Vyplácení odměny

Fyzické osoby si mohou veškerý zisk nechat pro sebe. Musí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, výše se vypočítává podle daňového přiznání za předchozí rok.

Právnické osoby mají více možností, jak se odměnit. Mohou si vyplatit dividendy, přičemž výplatu dividendy zdaní 15 % sazbou daně. Dále se mohou ve své firmě zaměstnat. V tomto případě je potřeba pamatovat taky na odvody na sociální a zdravotní pojištění. Další možností je pak poskytování služeb a následná fakturace přes svoji OSVČ.

Někteří podnikatelé jsou jak živnostníky, tak majiteli s.r.o. V takovém případě se pak nabízí možnost, že jako živnostníci budou vystavovat své firmě faktury, a tak se budou odměňovat za práci pro firmu. Takovou možnost ale nemohu rozhodně doporučit všem. Dá se tak učinit pouze v případě, kdy daný podnikatel fakturuje za své služby i dalším subjektům, a ne pouze své firmě.