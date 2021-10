KVÍZ: Vyznáte se v online reklamě a víte, jak se bránit nechtěným mailům?

Česká republika se s přibližně 46 tisíci e-shopy může pyšnit jedním z nejvyšších podílů e-shopů na obyvatele v Evropě. Současná doba navíc hraje online obchodům do karet a nákupy po internetu jsou u nás čím dál tím oblíbenější. Obrat české e-commerce každý rok stoupá, podle odhadu portálu ceska-​ecommerce.cz by měl do konce roku dosáhnout necelých 200 miliard.

Firmám roste v online prostředí konkurence a musí se snažit, aby co nejlépe zaujaly zákazníky. Zjišťují, podle čeho vyhledávají, kde je nejlépe kontaktovat, a co vlastně chtějí.

„E-shop by měl být především srozumitelný, ideálně by měl v každém kroku ‚vodit zákazníka za ruku‘ a nezahlcovat ho nadbytečnými informacemi. Zároveň je důležitý obsah webu: výborná prezentace produktů, kvalitní popisky, obrázky, videa. Roli v dnešní době hraje také rychlost načítání webu a kompatibilita s mobilními telefony,” říká Marek Černý z internetového obchodu Mujkoberec.cz.

I zasílání obchodních sdělení má svá pravidla. „Zákazník se zasíláním obchodních sdělení musí souhlasit a svůj souhlas může kdykoli odvolat. Data se bez jeho výslovného souhlasu nesmí předávat třetím stranám k marketingovým účelům. My naše klienty motivujme kvalitním obsahem, vždy je ale předem informujeme, jak bude s jejich daty nakládáno, co jim budeme posílat a jak často,“ shrnuje obchodní ředitel Mujkoberec.cz.