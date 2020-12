KVÍZ: Umíte řešit problémy a zvládat stres? Jaká je vaše psychická odolnost?

Odolní lidé jsou schopni řešit problémy a krize. Neutíkají před nimi. Po odeznění prvotního šoku, což může trvat i delší dobu, si dokážou reálně přiznat stav takový, jaký je. Nehledají viníky, ale možnosti, jak z krize ven. Jsou přesvědčeni, že situaci mohou ovlivnit a vidí světlo na konci tunelu.

Výzkumníci zjistili, že lidé, kteří se zvládli dostat z velmi náročných životních situací, mají společné následující osobnostní charakteristiky:

Dovolí si více prožívat pozitivní emoce jako např. radost, nadšení, naději, soucit a spokojenost. Pozitivní emoce totiž zvyšují naši životní energii a máme tak palivo na to, abychom problémy řešili anebo jim předcházeli. Tito lidé nepotlačují negativní emoce, ale umějí s nimi pracovat.

Jsou otevřeni novým zkušenostem a vítají změny. Zkuste si odpovědět na otázku, jak se stavíte ke změnám? Nemusí to být závažné změny, lze to poznat i podle drobností, např. přestěhovali vás do jiné kanceláře, máte vyplňovat odlišný formulář, změnily se jízdní řády, zavřeli vám oblíbenou restauraci. Jak to prožíváte? Pokud vás to štve, naučte se s tím pracovat.

Mají bohaté sociální kontakty a společenský život. Z mnoha studií bylo ověřeno, že kvalitní vztahy jsou nejvýznamnější složkou šťastného a naplněného života. Zásadně ovlivňují naši schopnost rekonvalescence z krizí a psychickou odolnost.

Věří, že to, co dělají, má smysl a je důležité. Jejich práce nebo trávení volného času je naplňuje.

Udržují si zdravý životní styl.

Dobrou zprávou určitě je, že na psychické odolnosti se dá pracovat.

Kvíz obsahuje 15 výroků, které se vztahují k výše uvedeným charakteristikám. Vaším úkolem je odpovědět, jestli spíše souhlasíte nebo ne. Odpověď, která vám přinese bod, je na první pohled jasná. Smyslem je zamyslet se nad výroky, zhodnotit, jak je vnímáte vy sami a co byste mohli případně zlepšit.