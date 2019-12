Kvíz: Víte, jaké změny přinese DVB-T2 a kolik vás to bude stát?

Česko se chystá na přechod k digitálnímu televiznímu vysílání na vyšší úrovni. Původní standard vysílání DVB-T přejde na standard DVB-T2. Cílem je dát prostor rozvoji rychlého internetu. (čtěte V Praze a středních Čechách „zhasly“ obrazovky, začalo vypínání DVB-T)

Podle reklamy prodejců elektroniky by se zdálo, že je nutné ihned vyrazit do obchodu a koupit si novou televizi, jinak už svůj oblíbený seriál neuvidíte. Tak to ale není, podstatně levněji vyjde zakoupení set-top boxu. Ten stačí připojit k televizi či k anténě a pak už sledování nic nebrání. Pokud má bytový dům společnou anténu, stačí ji přeladit a pak se buď vybavit novou televizí, nebo set-top boxem. Alternativou je sledovat kabelovou televizi či využít nabídku mobilních operátorů. (čtěte Neutrácejte za novou televizi. Stačí takto připojit DVB-T2 za pár korun)

Změny se ale netýkají jen vysílání televize. Novinky, které přinese rychlý internet, mohou proměnit celou společnost. „Sítě páté generace by totiž měly výrazně zvýšit přenosovou rychlost a podstatně snížit dobu odezvy. Mohou dosahovat rychlosti až 20 GB/s a odezvu snížit řádově na jednotky milisekund. To umožní fungování technologií využívajících virtuální realitu, rozvoj internetu věcí, autonomních vozidel nebo bezpilotních letadel,“ vysvětluje Karel Diviš ze společnosti IDC-softwarehouse.

Stranou nezůstanou ani banky. „Velké množství služeb, které banky poskytují, funguje na bázi cloudu či online přístupu. To znamená, že existují v online prostoru. S tím, jak internet zrychlí, se finanční služby stanou daleko dostupnější a odezvy budou výrazně kratší,“ odhaduje odborník na cloud ze společnosti Algotech Petr Loužecký. Dá se tak očekávat rozvoj dalších finančních aplikací i online plateb.

Zkusit si můžete i kvíz o DVB-T2 na Technet.cz

Přechod na nový standard vysílání bude pozvolný, dokončen by měl být na přelomu jara a léta 2020. Na rozvoj rychlého internetu si čeští uživatelé pravděpodobně počkají o něco déle, přípravy jsou však už v plném proudu.

Boříme mýty o DVB-T2. Speciální anténu nepotřebujete, vysvětlují experti: