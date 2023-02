Dlužníci mají přednost před sousedy, říká předseda Svazu bytových družstev

Paneláky prý mají omezenou životnost a do řady z nich se léta neinvestovalo. Dnes už na sídlištích nepřevládá šeď, domy jsou barevné, zateplené, okna vyměněná. Je podle vás bytový fond v dobrém stavu, nejsou to jen Potěmkinovy vesnice? A jak dlouho ještě paneláky vydrží?

Nejstarší panelové domy stojí již více než 60 let, ty nejmladší 25 let. Jejich stav je poplatný technologii výstavby a stáří. Plánovaná životnost byla v době jejich projektování uváděna na 30 až 40 let. Praxe ukázala, že životnost hlavních železobetonových konstrukcí je mnohem vyšší. Při řádně prováděné údržbě a kontrole jistě 100 a více let.

Jinak je to však v případě vedlejších konstrukcí a systémů budovy, jako jsou balkony, lodžie, římsy, výplně okenních otvorů, izolace, vnitřní rozvody a instalace, bytová jádra, výtahy atd. Ty mohou být, a jistě také v mnoha případech jsou, na nebo již za hranicí své nejen technické, ale především morální životnosti. V těchto případech je nezbytné realizovat komplexní opravy či výměny těchto prvků. Jsem však přesvědčen, že řádnou údržbou, pravidelnou kontrolou a odstraňováním drobných vad je možné prodloužit životnost panelových domů až za horizont jejich dnešních obyvatel.