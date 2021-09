Udělejte si osobní SWOT analýzu a najděte své silné stránky i hrozby

SWOT analýza patří k nejznámějším manažerským nástrojům. Slouží ke zmapování silných a slabých stránek podniku a jejich propojení s příležitostmi a hrozbami zvenčí. Podobnou analýzu, si však můžeme udělat i sami pro sebe. Řekne vám, na co byste se měli zaměřit, kde se vám otevírají nové příležitosti a na co si dát pozor. Jak na to, přibližuje psycholog a ekonom Jan Urban.