ZOOT se vrací do Rumunska a expanduje do dalších tří zemí. Má smělé cíle

19:46

Módní e-shop ZOOT vstupuje na tři evropské trhy najednou, do Rumunska, Chorvatska a Slovinska. Plně k tomu využívá synergie v rámci mateřské Company New, do které spadá i módní e-shop Different. Ten už působí v osmi zemích Evropy, kde generuje kolem 70 procent celkového obratu. ZOOT si v těchto třech zemích stanovil cíl dosáhnout během letošního roku na obrat ve výši 85 milionů korun.