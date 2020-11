Změna klimatu může do 30 let zničit polovinu kávových plantáží v Africe

Rostoucí teploty, sucho a nepravidelné srážky ztěžují pěstování kávy. Za pouhých třicet let by změna klimatu mohla zničit polovinu veškeré půdy vhodné k pěstování kávy a ohrozit tak miliony afrických farmářů. V tradičních pěstitelských zemích by mělo docházet ke spolupráci a podpoře ze strany státu.