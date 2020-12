V Británii hrozí panické nákupy, lidé mají strach z nedostatku zboží

Britské obchodní sdružení BRC však uvedlo, že času pro vytvoření zásob měly britské obchodní řetězce dostatek a případného nedostatku se lidé bát nemusí. Sdružení však zároveň dodalo, že pokračující nejistota ztěžuje firmám přípravu na rok 2021.

„Maloobchodníci dělají vše, co je v jejich silách, aby se na nový rok dostatečně připravili. Navyšují zásoby plechovek, toaletních papírů i mnoha dalších výrobků s dlouhodobou trvanlivostí. Britové se nemusejí bát, zboží bude dostatek,“ uvedla pro BBC výkonná ředitelka britského obchodního sdružení BRC Helen Dickinsonová.

„Rozhodně není třeba, aby britská veřejnost nakupovala více potravin než obvykle. Hlavní dopad neexistence dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií bude mít na výrobky, které nelze dlouhodobě skladovat. Jde třeba o ovoce či zeleninu“, dodala Dickinsonová.

Hrozí vykupování těstovin či toaletního papíru

Na jaře Britové vykupovali třeba těstoviny, trvanlivé mléko či toaletní papír. V návaznosti na toto chování musely britské obchodní řetězce omezit prodej vybraného sortimentu a stanovit denní limity pro nákup. Ty se osvědčily a hrozí proto i nyní.

Jednání Evropské unie a Velké Británie o podobě obchodních vztahů skončilo prozatím bez úspěchu. Britský premiér Boris Johnson vyzval obyvatele své země, aby se připravili na brexit bez dohody. Jednání by však podle obou stran měla v dalších dnech ještě pokračovat.

Británie vystoupila z Evropské unie vystoupila na počátku letošního roku. Do konce roku 2020 však trvá přechodné období, během kterého je nutné doladit všechny zbývající otázky, zejména jde o obchodní vztahy. Pokud Londýn s Bruselem nenajdou na obchodních vztazích do konce roku shodu, měly by unie a Británie mezi sebou začít od ledna vybírat cla. Británie by se řídila pravidly Světové obchodní organizace.