ANALÝZA: Probuďte se, nebo zhyňte. Proč firmy musí podporovat sexuální menšiny

Není to tak dlouho, co několik amerických firem ve snaze podpořit sexuální menšiny narazily na odpor konzervativních zákazníků a doplatily na to svými zisky. Chování firem není nelogické, tyto aktivity jim získávají body v pomyslné hitparádě kulturní uvědomělosti. Pokud tak neučiní, jejich akcionáři mají páky, jak zjednat pořádek. O zákazníka jako vždy jde až na posledním místě.