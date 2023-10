Končím, říká v USA rekordní počet ředitelů. Čísla jsou nejvýše od roku 2002

O tom, že v době pandemie byl zaznamenán u zaměstnanců prudký nárůst pocitu vyhoření, protože čelili řadě stresů a nejistot při řešení globální zdravotní krize, toho bylo hodně napsáno. Tyto pocity vyčerpání nyní možná dohánějí vedoucí pracovníky, i když celkový počet odchodů z práce v USA se vrací na běžnou úroveň před pandemií.

Na první místo v žebříčku fluktuace generálních ředitelů se dostal státní a neziskový sektor. Letos zde své posty opustilo více než 350 ředitelů, to je o 85 procent více než ve stejném období loni. Druhé místo patří technologickému sektoru, který zaznamenal 140 odchodů generálních ředitelů, o téměř 50 procent více než loni.

Challenger připisuje velkou část odchodů ekonomickým změnám. „Společnosti se připravují na ekonomické změny v nadcházejících měsících. S růstem nákladů na pracovní sílu a úrokových sazeb se firmy poohlížejí po nových lídrech,“ uvedl viceprezident společnosti Andrew Challenger.

Celkový počet pracovníků v USA se snižuje, protože stále více lidí z generace takzvaných baby boomers, tedy lidí narozených v období let 1946 až 1964, dosahuje důchodového věku. To však podle zprávy není jediný důvod odlivu. Zhruba jen 22 procent všech odchodů generálních ředitelů bylo kvůli odchodu do důchodu. To je mírný pokles proti loňskému roku, kdy byl důchod důvodem 24 procent odchodů.

U téměř třetiny odchodů generálních ředitelů nebyl uveden žádný důvod. Dalších 17 procent údajně odešlo do jiných funkcí ve vedení společnosti, správní radě nebo poradních funkcích. Mezi další důvody, které byly firmě Challenger sděleny, patří končící přechodné období nebo rozhodnutí vedoucích pracovníků hledat nové příležitosti.