Američanka koupila v charitě vázu za pár babek. Byl to vzácný kus za miliony

„Myslela jsem si, že bych koupenou vázu mohla následně přeprodat za 1 až 2 tisíce dolarů. Neměla jsem ale tušení, o jak hodnotný kousek vlastně jde, dokud jsem si o váze nezjistila víc,“ řekla pro britský deník The Guardian Jessica Vincentová.

Nápovědou skutečné hodnoty bylo pro ni malé písmeno M na dně vázy. Myslela si, že by písmeno mohlo znamenat zkratku pro italský ostrov Murano, oblast proslulou kvalitními sklářskými výrobky, která se nachází kousek od Benátek.

Krátce po koupi se tak obrátila na odborníky na nejrůznějších diskusních fórech. Nadšenci pro sběratelské umění ji následně upozornili, že se předmět velmi podobá dílu slavného italského architekta Carla Scarpy.

Vincentová dlouho neváhala a poslala fotografii vázy vedení aukční síně Wright. Téměř okamžitě se ji ozval její prezident Richard Wright, který si s ní chtěl o kousku popovídat. „Když jsem fotografie uviděl, měl jsem z kousku opravdu dobrý pocit,“ řekl nejvyšší představitel americké aukční síně.

Netrvalo dlouho a zjistilo se, že váza patří do série architekta Carla Scarpy s názvem Pennellate a pochází ze 40. let minulého století. Po tomto objevu se následně dostala do dražby, která skončila minulý týden.

Neznámý soukromý sběratel si ji pořídil za 107 100 amerických dolarů (zhruba 2,3 milionu korun).