Olomoucké Muzeum umění polepilo své výlohy plakáty lidí unesených Hamásem

Na plakátech mohou kolemjdoucí nahlédnout do tváří žen, mužů i dětí, kterým se zásadně změnil život 7. října při vpádu ozbrojenců Hamásu na území jižního Izraele. Útok si před měsícem vyžádal na 1 400 obětí, převážně z řad civilistů, a dalších zhruba 240 lidí všech věkových kategorií bylo uneseno do Pásma Gazy.

„Akce není nijak politická, je na obranu lidí, civilistů, kteří byli ve špatnou dobu na špatném místě,“ řekl mluvčí muzea Tomáš Kasal.

„Člověk by si mohl sice říci, že taková drobná akce v Olomouci nepřinutí únosce, aby tyto lidi propustili. Avšak vzhledem k tomu, že jde o celosvětovou věc, myslíme si, že právě z těchto drobných akcí se tvoří veřejné mínění a to by již mohlo lidem, kteří jsou nyní v zajetí, pomoci,“ dodal.

S myšlenkou na vylepení plakátů se na muzeum obrátili zástupci olomouckého klubu Lions. Původně se měly objevit na ohradě sousedící s muzeem, to se nicméně nakonec rozhodlo k této iniciativě propůjčit velkoplošné výklady kavárny ve svém přízemí.

V Praze byly plakáty strhávány

Na plakátech jsou zachyceni současní zajatci radikálního hnutí Hamás ve svých dřívějších běžných životních situacích, se svým jménem a věkem.

„Osobně mě k tomu vedla snaha vyjádřit podporu Izraeli. Přišel jsem s tím do klubu Lions a členové s tím stoprocentně souhlasili,“ nastínil iniciátor myšlenky a jeden z členů klubu Tomáš Mecka.

Plakáty vylepovali zájemci a kolemjdoucí přímo na výlohy v rámci happeningu. Organizátoři tímto krokem odkazují k celosvětovým iniciativám Bring Them Home a Kidnapped From Israel. Počítají přitom s tím, že plakáty mohou být strhávány lidmi, kteří zaujímají k izraelsko-palestinskému konfliktu propalestinský názor.

To se stalo například v Praze, kde se první plakáty objevily vedle Pinkasovy synagogy, ale i na dalších místech hlavního města.