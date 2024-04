Legendární kasino v Las Vegas půjde k zemi. Hostilo celebrity i agenta 007

„Slyšel jsem, že hotel Tropicana je docela pohodlný,“ říká Sean Connery jakožto agent 007 ve snímku Diamanty jsou věčné z roku 1971.

To byl hotel Tropicana na vrcholu slávy. Postavili ho v roce 1957, v té době měl okres Clark, do něhož Las Vegas spadá, pouhých sto tisíc obyvatel. Okolo budoucí perly pulzujícího bulváru The Strip byla poušť.

Upravené trávníky a opulentní elegance vysloužily hotelu Tropicana přezdívku „Tiffany of the Strip“. U vchodu byla vysoká fontána ve tvaru tulipánu, mozaikové dlaždice a stěny obložené mahagonem.

Dnes však stojí na křižovatce The Strip s bulvárem pojmenovaným právě podle hotelu a okolo se tyčí k nebi okázalé hotelové a zábavní komplexy, v nichž Tropicana nejen nevyniká, ale dokonce trochu zapadá…

V hotelu vynikali umělci...

V té době bylo kasino hotelu Tropicana častým útočištěm proslulé Rat Pack. Pod názvem, který se dá přeložit třeba jako krysí smečka, se skrývalo nezávislé sdružení špičkových umělců. Mezi jeho neformální lídry patřili herci Humphrey Bogart nebo Dean Martin nebo hudebníci či zpěváci Frank Sinatra, Nat Cole nebo Sammy Davis Jr. A za maskoty této Rat Pack byly považovány slavné ženy jako Marilyn Monroe nebo Shirley MacLaine.

Hotelový sál byl domovem slavných show, například „Folies Bergère“ – nejdéle běžící show ve městě. Revue ve stylu „nahoře bez“ dovezená z Paříže představovala propracované kostýmy a jevištní výpravy, originální hudbu živého orchestru, tanečnice, kouzelnické show, akrobaty a komiky.

...a působili mafiáni

Vedle toho, že byla Tropicana kulturním centrem města hříchu, jak se Las Vegas přezdívá, byla také spojována s organizovaným zločinem. Spojkou byl známý mafián Frank Costello.

Toho jen pár týdnů po slavnostním otevření Tropicany v New Yorku zastřelili. Policie našla v jeho kapse kabátu kus papíru s přesným výdělkem Tropicany a s instrukcemi ohledně peněz, které „se mají vybrat“ pro Costellovy spolupracovníky. Tímto způsobem se Tropicana ocitla v historii amerického organizovaného zločinu.

Velkým případem okolo Tropicany bylo v 70. letech minulého století vyšetřování mafiánů ohledně podvodů okolo hazardních her v Las Vegas za víc než dvě miliardy dolarů. Jenom obvinění spojená přímo s Tropicanou vedla k pěti odsouzením.

Baseball místo kasina

Stavba hotelu o třech stovkách pokojů ve dvou křídlech tehdy přišla na 15 milionů dolarů. Ale to hotel ještě neměl dvě věže, které nyní tvoří jeho siluetu. A neměl ani zelenojantarový vitrážový strop, jímž je proslulé jeho kasino. Ten byl instalován v roce 1979 a sám o sobě přišel na milion dolarů.

To náklady na nástupce Tropicany, baseballový stadion, se budou pohybovat v dimenzích o dva řády vyšších. Stadion, který je součástí přeměny města na centrum sportovní zábavy, vyjde na 1,5 miliardy dolarů (35 miliard korun).

Od roku 2028, kdy by měl být nový stadion dokončen, přibude baseball ke dvěma hlavním sportům, v nich má Las Vegas na nejvyšší úrovni své zástupce. Baseball totiž zatím v Las Vegas reprezentuje jenom druholigový tým Aviators. Po dokončení stadionu se do města přestěhuje tým nejvyšší ligy MLB Oakland Athletic.

Poblíž Tropicany jsou stadiony týmu amerického fotbalu Las Vegas Raiders (kteří se do Vegas v roce 2020 přestěhovali k kalifornského Oaklandu) a hokejových Vegas Golden Knights, kteří do města za pět let své existence dokázali přivézt tolik ceněný Stanley Cup.