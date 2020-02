Jachta na vodík hledá majitele, média mylně uvádí jako kupce Billa Gatese

Ukazuje se, že zkonstruovat historicky první superjachtu na vodíkový pohon je mnohem jednodušší než najít člověka s miliardami po kapsách, který si ji koupí, píše web Forbes. Konstatuje tak, že ačkoli by se Bill Gates mohl zdát jako vhodný kupec ekologického luxusního plavidla, informace podle všeho pravdivá není.



„Aqua se dále vyvíjí a panu Gatesovi prodána nebyla,“ uvedla tisková mluvčí Sinotu pro BBC. Zároveň dodala, že superjachta, jak ji firma Sinot představila loni v Monaku, měla zatím jen inspirovat potenciální klienty.



Na jachtě se měla nacházet mimo jiné přistávací plocha pro vrtulník, posilovna, lázně či poslední dobou velmi oblíbený takzvaný nekonečný bazén, tedy vodní plocha s téměř neviditelným ohraničením.



Sto dvanáct metrů dlouhá loď jménem Aqua je dílem nizozemské společnosti Sinot. „Při práci na vývoji Aquy nám byl inspirací životní styl bystrého a inteligentního vlastníka, který má rád inovace, proměnlivost vody a špičkové technologie. To vše jsme spojili, abychom vytvořili superjachtu s opravdu netradičními vlastnostmi,“ okomentoval loni projekt designér Sander Sinot.



Jachta má mít dvě vodíkové nádrže vážící 28 tun, ve kterých je při minus 253 stupních Celsia uchováván kapalný vodík.

Jak napsal The Sunday Telegraph, plavidlo se nejspíš nedostane na moře dříve než v roce 2024. Jeho maximální rychlost může dosahovat asi 17 uzlů (přes 30 kilometrů za hodinu). Vodíkový pohon umožní jachtě uplout na jediné natankování vzdálenost až 3 750 námořních mil, což je přibližně 6 945 kilometrů, tedy asi vzdálenost z Londýna do New Yorku.

Gatesův koníček

Není známo, jak se informace o objednávce Billa Gatese u firmy Sinot dostala k médiím. Zakladatel Microsoftu a druhý nejbohatší muž světa se k celé záležitosti zatím nevyjádřil.

Gates je svým ekologickým entuziasmem známý. Investice do nových energetických systémů je podle zakladatele Microsoftu tou správnou cestou ke snížení emisí uhlíku. Naopak nelogické je podle Billa Gatese nutit investory, aby se vzdali svých ropných společností ve chvíli, kdy se světová ekonomika stále ještě musí spoléhat na fosilní paliva.



„Nyní potřebujeme revoluci v technologiích, která by nám umožnila zásobovat elektrickou síť čistou energií i během bezvětrných dnů, oblačného počasí nebo dlouhých nocí,“ uvedl Gates dříve.



Je možné, že superjachta bude mít záložní dieselový motor kvůli nedostatku vodíkových čerpacích stanic. Projekt nicméně s největší pravděpodobností zahrnuje plány na postavení příslušenství v domovském přístavu Aquy.