Klimatický cíl Britů. V roce 2035 zakážou prodej aut na naftu i benzin

Změnu v úterý oznámí premiér Boris Johnson, který bude ve svém projevu ohledně programu letošního 26. ročníku klimatické konference OSN (COP 26) mluvit o závazcích Británie v boji s globálním oteplováním.

„Pořadatelství konference COP 26 je pro Spojené království a země celého světa významnou příležitostí zvýšit úsilí v boji proti klimatickým změnám,“ citovala z Johnsonova připraveného projevu BBC.

Až zákaz vejde v platnost, Britové si budou moct koupit jen elektromobily nebo vodíková vozidla. Spojené království už v roce 2017 oznámilo, že zakáže prodej nových automobilů s benzinovým a naftovým motorem, tehdy ale stanovilo termín do roku 2040.

Podle ekologů by posun termínu o pět let předsto nemusel stačit. „Nový cíl zákazu, rok 2035, ponechává Velkou Británii na vedlejší koleji na cestě k elektromobilové revoluci. Mezitím do atmosféry uniká stále více skleníkových plynů,“ komentoval záměr vlády Mike Childs z ekologické organizace Friends of the Earth. Johnson nevyloučil, že se kabinet pokusí o ještě dřívější odstranění benzinových aut z prodeje.

„Motoristé podporují opatření, které povedou k čistějšímu vzduchu a ke snížení produkce oxidu uhličitého. Nicméně tyto nově nastavené cíle jsou a budou neuvěřitelně náročné,“ podotkl prezident Automobilové asociace Edmund King.

Premiér Boris Johnson představí program další konference COP 26, která se uskuteční letos v listopadu v Glasgowě. Spolu s ním vystoupí i britský přírodovědec David Attenborough. Listopadového summitu se podle odhadů zúčastní až 30 tisíc delegátů, na programu bude stanovení a posouzení dílčích pokroků při řešení změny klimatu.

Premiér tomu nerozumí, říká vyhozená předsedkyně konference

Britský premiér nyní čelí v souvislosti s chystanou klimatickou konferencí kritice. Minulý týden totiž oznámil, že akci nebude předsedat bývalá náměstkyně na ministerstvu energetiky Claire O’Neillová, kterou přitom do funkce jmenoval teprve před půl rokem.

O´Neillová Johnsona kritizovala jak v dopise, který mu poslala, tak v rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC Radio 4.

V dopise britského premiéra obviňuje, že navzdory slibům jí neposkytl dostatečnou podporu, ideovou, finanční ani personální. „Podvýbor kabinetu pro klima, kterému jste slíbil předsedat, se ani jednou nesetkal,“ píše Johnsonovi O´Neillová, „vaše nepřítomnost způsobila, že se jednotlivá oddělení hádala, kdo je za co zodpovědný.“ Na její slova premiér zatím nereagoval.

Claire O´Neillová dále uvádí, že se jí Boris Johnson přiznal, že problematice změny klimatu ve skutečnosti moc nerozumí. O´Neillová nebyla spokojená se stávajícím stavem a její „touha po rapidní dekarbonizaci“ se nesetkala s pochopením vlivných lidí. Premiér a vláda podle ní projevili obrovský nedostatek angažovanosti.

„Moje rada pro všechny, kterým Boris (Johnson) něco slibuje - ať už jsou to voliči, světoví lídři, ministři, zaměstnanci nebo i rodinní příslušníci -, je následující: nechte si to dát písemně, najděte si právníka, aby se na to podíval, a ujistěte se, že jsou v bance peníze,“ řekla.

Některé země plánují zákaz aut na fosilní paliva ještě dřív než Británie. Norsko si už v roce 2016 stanovilo tento zákaz na rok 2025. Island, Irsko, Izrael, Slovinsko a Nizozemí se chtějí zbavit prodeje škodlivých vozidel do roku 2030. Přechod na zelenou dopravu chystá i největší automobilový trh na světě Čína.