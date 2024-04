Španělsko skončí se zlatými vízy za investice, aby omezilo spekulace a podvody

Španělsko zruší takzvaná zlatá víza, díky nimž mohou obyvatelé nečlenských zemí EU za investování do nemovitostí získat povolení k pobytu. Oznámil to v pondělí španělský premiér Pedro Sánchez, jehož vláda by o tom měla jednat v úterý. Sánchezova levicová vláda chce tímto krokem zbrzdit spekulativní nákupy bytů ve velkých městech, které ztěžují přístup k bydlení mladým lidem a rodinám.